Die Sorge um Weltstar Céline Dion reißt nicht ab. Auch rund ein dreiviertel Jahr nach ihrer Diagnose mit einer schweren neurologischen Krankheit ist offenbar keine Besserung in Sicht. Aber sie tue alles, um wieder gesund zu werden, bekräftigt nun abermals ihre ältere Schwester Claudette.

Seit Ende vergangenen Jahres wissen wir, dass Céline Dion an einer seltenen neurologischen Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom erkrankt ist. Heilbar ist diese nicht. Doch die Sängerin kämpft nach den Worten ihrer älteren Schwester Claudette weiter tapfer dagegen an.

"Sie tut alles, um wieder gesund zu werden", wird Claudette Dion vom "Hello!"-Magazin zitiert. "Sie ist eine starke Frau", fügte die 74-Jährige mit Blick auf ihre berühmte Schwester hinzu.

Nachdem sie ihre Erkrankung im Dezember öffentlich gemacht hatte, versprach die 55-jährige Céline Dion, hart für ihre Genesung zu arbeiten. Ihre geplante "Courage World Tour" verschob sie zunächst. Im Mai sagte sie dann alle noch ausstehenden Konzerte in Europa ab.

"Sie lieben Céline"

Das Stiff-Person-Syndrom führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen. Claudette Dion verglich diese Spasmen mit nächtlichen Krämpfen in den Beinen, die wohl jeder kenne. Nur würden diese bei ihrer Schwester am ganzen Körper auftreten. "Es gibt wenig, was wir tun können, um sie zu unterstützen, um ihre Schmerzen zu lindern", so Claudette Dion.

Über das Stiff-Person-Syndrom sei noch wenig bekannt, fügte sie hinzu. "Wir drücken die Daumen, dass die Forscher ein Mittel gegen diese schreckliche Krankheit finden werden."

Die Fans von Céline Dion drücken ihrem Idol ebenfalls die Daumen, das weiß ihre Schwester: "Sie lieben Céline, nicht nur für ihre Stimme, sondern als den Menschen, der sie ist."

Claudette Dion hat in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder mal ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Schwester gegeben. Zuletzt erklärte sie vor rund einem Monat, dass es leider kaum Fortschritte gebe. "Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben", sagte sie und verwies schon damals auf den Kampfesmut von Céline Dion: "Sie gibt immer ihr Bestes, sie versucht immer, die Beste und Beste in ihrem Spiel zu sein."