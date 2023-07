Ende vergangenen Jahres macht Céline Dion öffentlich, an einer Muskelerkrankung zu leiden - und muss ihre Tour absagen. Seither ist es still um sie geworden. Nun meldet sich ihre Schwester mit einem Update und zeigt sich zuversichtlich. Die 55-jährige Sängerin arbeite hart an ihrer Genesung.

Nachdem Céline Dion im Mai ihre Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, gibt ihre Schwester Claudette Dion jetzt ein Update zum Zustand der 55-jährigen Sängerin. "Ich weiß, dass sie hart arbeitet", soll sie in der kanadischen TV-Show "Bonsoir Bonsoir" gesagt haben, wie "Journal des femmes" berichtet.

Weil sie ihre Tour erst verschoben und dann sogar ganz abgesagt hatte, machen sich ihre Fans große Sorgen. Ihre Schwester gibt nun einen kleinen Hoffnungsschimmer: "Ich weiß, dass sie hart arbeitet. Wir drücken alle die Daumen, und ich bin froh, dass sich die Leute Sorgen machen." Weiter erzählt sie: "Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen. So eine Geschichte kann nicht sein."

Sie erinnert zudem an ein Gespräch mit ihrer berühmten Schwester, in dem diese ihr gesagt habe: "Das kann nicht sein. Der Himmel hat einen Fehler gemacht." Daraufhin habe der Popstar geantwortet: "Du bringst mich zum Weinen."

Tour komplett gecancelt

Bereits im Oktober 2021 hatte Céline Dion offenbart, dass sie mit "schweren und permanenten Muskelverkrampfungen" zu kämpfen habe. Im Dezember 2022 veröffentlichte die "My Heart Will Go On"-Sängerin dann, dass bei ihr die seltene neurologische Krankheit "Stiff Person Syndrom" diagnostiziert wurde. Diese führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen und macht Auftritte unmöglich. Ihre "Courage World Tour" hatte sie zunächst verschoben, am 26. Mai sagte Dion sämtliche noch ausstehenden Konzerte in Europa ab.

Auf Instagram schrieb sie damals: "Es tut mir so leid, dass ich euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber das Touren kann sehr anstrengend sein, selbst wenn man 100-prozentig fit ist." Es sei gegenüber den Fans nicht fair, die Shows immer wieder zu verschieben. "Auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen." Weiter teilte sie mit: "Ich möchte, dass Ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde ... und ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen."