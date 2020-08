Chadwick Boseman hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Star aus "Black Panther" ist mit Anfang 40 gestorben. Seine Erkrankung hatte der US-Schauspieler vor der Öffentlichkeit geheimgehalten.

Der Schauspieler Chadwick Boseman ist im Alter von nur 42 Jahren an den Folgen einer Darmkrebs-Erkrankung gestorben. Einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur AP bestätigten Angehörige des US-Amerikaners in den sozialen Medien. Boseman sei im Beisein seiner Frau und seiner Familie bei sich zu Hause in der Nähe von Los Angeles gestorben.

Bei dem Star aus "Black Panther" sei im Jahr 2016 Darmkrebs diagnostiziert worden, hieß es in einem Statement. Er habe die vergangenen vier Jahr gegen die Krankheit gekämpft. "Als wahrer Kämpfer hat Chadwick alles durchgestanden und euch viele der Filme beschert, die ihr so sehr lieben gelernt habt." Über seine Krankheit hatte Boseman nie öffentlich gesprochen.

Boseman wirkte etwa in den Streifen "Da 5 Bloods", "21 Bridges" und "Marshall" mit. Viele von ihnen habe er gefilmt, als er unzählige Operationen und Chemotherapien durchgemacht hatte oder währenddessen über sich ergehen lassen musste, hieß es in der verbreiteten Erklärung. Seine größte Ehre sei es jedoch gewesen, König T'Challa in "Black Panther" zu mimen.