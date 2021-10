Seit Monaten hält sich Charlène von Monaco fernab von ihrer Familie in Südafrika auf. Sie sitze wegen Gesundheitsproblemen fest, heißt es offiziell. Spekuliert wird aber auch über eine Krise in ihrer Ehe mit Fürst Albert II. Nun jedoch soll sie bald zurückkehren.

Jetzt aber wirklich: Charlène von Monaco wird "in Kürze" wieder zu Hause sein. Das jedenfalls hat ihr Ehemann, Fürst Albert II., im Gespräch mit dem US-Magazin "People" erklärt.

Er rechne damit, dass die Ärzte in Südafrika seiner Frau innerhalb weniger Tage die Reiseerlaubnis erteilen würden, sagte der 63-Jährige. In den kommenden Wochen stehe dann ihre Rückkehr an. Die Fürstin sitzt nach offiziellen Angaben aufgrund einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion seit Mai in Südafrika fest.

Sie sei "in guter Form" und "viel besserer Stimmung", erklärte Albert II. zum Gesundheitszustand seiner Frau. Charlène werde lange vor dem Nationalfeiertag in Monaco zu Hause sein. Dieser findet am 19. November statt. Die 43-Jährige vermisse die Kinder, so der Fürst weiter. "Und sie vermissen sie. Wir alle vermissen sie."

"Mir geht es gut"

Auch in einem Interview mit "Point de Vue" bestätigte Albert II. die baldige Rückkehr seiner Frau. Charlène gehe es viel besser. Der letzte Eingriff sei sehr gut verlaufen sei, sagte er.

Mitte Oktober hatte die Fürstin selbst in einem auf ihrem Instagram-Account geteilten Interview erklärt, dass sich ihr Gesundheitszustand verbessert habe. Sie sei nach Südafrika gekommen, "um einige Stiftungsprojekte zu betreuen". Ihr sei es zu dieser Zeit allerdings nicht gut gegangen: "Ich hatte eine Infektion, die sofort behandelt wurde." Das habe sie für einige Monate in Südafrika gehalten. Die Behandlung sei aber erfolgreich gewesen: "Mir geht es gut, ich fühle mich viel stärker." Nun könne sie es "kaum erwarten, nach Hause zu kommen zu meinen Kindern, die ich schrecklich vermisse", so Charlène.

Die ehemalige Schwimmerin ist seit 2011 mit Fürst Albert II. von Monaco verheiratet. Im Dezember 2014 brachte Charlène die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt. Angesichts ihres langen Aufenthalts in Südafrika, fernab von ihrer Familie, mehrten sich in den vergangenen Monaten die Spekulationen über eine Ehekrise des Paares. Dies wurde von den beiden jedoch mehrfach dementiert.