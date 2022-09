Alle Augen blicken auf das große Staatsbegräbnis zu Ehren der Queen in London. Doch die Royals nehmen auch noch einmal auf andere Art und Weise Abschied von der Monarchin. Auf Twitter veröffentlichen sie einen Bilderreigen. Und auch Charles III. wendet sich erneut an die Trauernden.

König Charles III. hat sich tief bewegt von der großen Anteilnahme am Tod seiner Mutter Elizabeth II. gezeigt. "In den vergangenen zehn Tagen wurden meine Frau und ich zutiefst berührt von den vielen Botschaften der Anteilnahme und der Unterstützung, die wir aus diesem Land und der Welt erhalten haben", sagte der 73-Jährige einer Mitteilung des Palasts zufolge.

Vor dem endgültigen Abschied von der Queen wolle er sich bedanken bei den "unzähligen Menschen, die solch eine Stütze und Trost für meine Familie und mich in dieser Zeit der Trauer waren", erklärte der britische König weiter.

"Wir gedenken unserer Queen"

Die königliche Familie nahm unterdessen mit einem Bilderreigen Abschied von der Königin. In einem auf Twitter veröffentlichten Zusammenschnitt werden zahlreiche Bilder aus dem Leben der Monarchin gezeigt, darunter Elizabeth als Baby, im Militärdienst während des Zweiten Weltkriegs, mit ihrem Mann Prinz Philip sowie anderen Familienmitgliedern. Auf den meisten Fotos ist die Queen lächelnd zu sehen.

Den Schlusspunkt setzt ein Porträt der lachenden Königin, das der Palast erst am Vorabend veröffentlicht hatte. "Wir gedenken unserer Queen", twitterte der offizielle Account der Royal Family. "Heute werden Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt dem außergewöhnlichen Leben und der Herrschaft Ihrer Majestät der Königin Tribut zollen."

Anteilnahme ebbt nicht ab

Am Montag wird die Queen mit einem großen Staatsbegräbnis in London verabschiedet. 2000 geladene Gäste werden dazu erwartet. Unter ihnen sind Staatsoberhäupter und Royals aus der ganzen Welt.

Bereits in den vergangenen Tagen waren schätzungsweise bis zu 750.000 Menschen am öffentlich aufgebahrten Sarg der Queen in Westminster Hall vorbei defiliert. Die Anteilnahme der Bevölkerung ist auch danach gewaltig. Entlang der Strecke, auf der der Sarg der Königin am Montagmittag von der Westminster Abbey zum Wellington Arch geleitet werden soll, gebe es keine Plätze mehr, teilte das Rathaus in der britischen Hauptstadt mit. "Für Neuankömmlinge gibt es keinen Einlass. Bitte folgen Sie den Anweisungen von Ordnern und Polizei", hieß es.

Auch in Windsor westlich von London versammelten sich schon am Montagmorgen Hunderte Menschen, um Abschied von der Königin zu nehmen. Hier soll der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen am Nachmittag eintreffen. Am Abend ist dann die endgültige Beisetzung von Elizabeth II. in der St.-Georges-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor geplant.