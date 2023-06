Der britische König Charles verfügt über einen enormen Immobilienbesitz. Eines der Häuser, das ihm bisher besonders am Herzen lag, gehört inzwischen seinem Sohn William. Zum Sommer zieht der König dort aus.

Der britische König Charles III. gibt eines seiner Lieblingshäuser in Wales auf. Dem "Telegraph" zufolge läuft der Mietvertrag für Llwynywermod im Sommer aus und wird nicht verlängert. Seit Charles den Thron bestiegen hat, ist das Herzogtum Cornwall an Prinz William gegangen, der seitdem auch die Mieteinnahmen aus Llwynywermod erhält. Künftig will der König in Hotels übernachten, wenn er sich in Wales aufhält. Das solle nach dem Willen des Königs auch die lokale Wirtschaft unterstützen.

Charles hatte das ehemalige Kutschenhaus und mehrere Wirtschaftsgebäude in der Nähe von Llandovery in Carmarthenshire 2007 für 1,2 Millionen Pfund gekauft. Zu den Gebäuden gehören auch 192 Hektar Land. Der ursprüngliche Besitzer, William Williams im 13. oder 14. Jahrhundert, war mit Anne Boleyn, der zweiten Frau von König Heinrich VIII., verwandt. Bei den danach ausgeführten umfangreichen Renovierungsarbeiten setzte der damalige Prinz von Wales auf einheimische Materialien und lokale Handwerksbetriebe. Zuvor hatte er nach eigenen Angaben 40 Jahre lang nach dem richtigen Ort in Wales gesucht.

Immer wieder zogen er und seine Ehefrau Camilla sich in das einfach, aber gediegen möblierte Bauernhaus zurück, zu dem auch mehrere Cottages gehören. Sechs der englischen Feldahorne, die bei William und Kates Hochzeit 2011 die Baumallee bildeten, wurden dort ausgepflanzt. Charles pflanzte auch Kletterpflanzen wie Albertine-Rosen, Jasmin und Geißblatt.

Der Telegraph zitierte Quellen aus dem Umkreis der königlichen Familie, dass der König weiterhin große Leidenschaft für Wales habe. Er habe sich aber entschieden, das Anwesen aufzugeben, weil es "unwahrscheinlich" sei, dass er es auf die gleiche Weise wie bisher nutzen könne. Charles besitzt oder nutzt zahlreiche Immobilien, darunter Birkhall, Highgrove, Clarence House, Balmoral und Sandringham.