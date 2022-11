Den Bonus will Charles aus seinem Privy Purse genannten Privateinkommen zahlen, berichtete die BBC.

Auch in Großbritannien steigen die Lebenskosten derzeit rasant. Laut Medienberichten will König Charles das geringverdienende Palast-Personal deshalb mit Energie-Boni unterstützen. Finanziert wird der Zuschlag demnach nicht mit Steuergeldern: Der König greift in die eigene Tasche.

König Charles III. zahlt Medienberichten zufolge seinen geringverdienenden Angestellten aus eigener Tasche einen Bonus. Die Einmalzahlung solle die Folgen steigender Lebenskosten abfedern, berichtete die Zeitung "Sun". Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen von bis zu 30.000 Pfund sollen demnach 600 Pfund (685 Euro) erhalten, jene mit bis zu 40.000 Pfund bekommen 400 Pfund (456 Euro) Bonus und diejenigen mit bis zu 45.000 Pfund Gehalt kriegen 350 Pfund (399 Euro). Insgesamt gehe es um Zehntausende Pfund.

Wie die BBC berichtete, wird dafür kein Steuergeld verwendet. Stattdessen werde der Bonus aus dem Privy Purse genannten Privateinkommen des Königs gezahlt. Der Monarch erhält jährlich hohe Einnahmen aus den Ländereien und dem Immobilienbesitz des Herzogtums Lancaster, im Geschäftsjahr 2021/22 (31. März 2022) waren das 24 Millionen Pfund. Im Jahr 2020/21 gab es 491 Vollzeitstellen im königlichen Haushalt. Im Clarence House, der ehemaligen Residenz von Charles, beschäftigt der König laut "Sun" zudem 101 Angestellte. Die Löhne und Gehälter in Höhe von 23,7 Millionen Pfund wurden aus dem sogenannten Sovereign Grant bezahlt. Das ist Steuergeld, mit dem der Lebensunterhalt der Royal Family sowie der Erhalt der königlichen Ländereien beglichen werden.

Der Bonus spiegele die Realität der wirtschaftlichen Situation wider, mit der das Land konfrontiert ist, sagte eine Palastquelle der "Sun". "Der König ist sich der steigenden Energiekosten der Menschen sehr bewusst und macht sich Sorgen um das wirtschaftliche Wohlergehen des loyalen Palast-Personals und tut, was er kann." Die Energiekosten in Großbritannien steigen seit Monaten erheblich, die Inflation lag zuletzt bei mehr als 10 Prozent.