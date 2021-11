Die Zahl der Corona-Neuinfektionen explodiert. Und auch so mancher Promi dürfte sich das Virus in den vergangenen Tagen eingefangen haben. Charlotte Würdig gehört dazu, wie sie nun bekannt gibt. Auch die beiden Kinder der Ex von Rapper Sido sind infiziert.

Wenn sich Charlotte Würdig bei ihren Instagram-Fans zu Wort meldet, dann macht sie das normalerweise, um spaßige Alltags-Fotos zu posten, sexy Schnappschüsse oder auch mal ein Rätsel. So postete sie etwa zuletzt am 9. November eine Aufnahme von sich, die sie in einem farbenfrohen Outfit zeigte.

"Aufklärung folgt", versprach sie, das Bild zu einem späteren Zeitpunkt noch zu erklären. Zudem merkte sie an: "Wie immer alles unter Kontrolle."

Doch nun scheint der 43-Jährigen die Kontrolle dann doch entglitten zu sein. Schließlich ist die jüngste Nachricht an ihre Fans deutlich weniger bunt und fröhlich. Zu einem Schwarzweiß-Foto, das sie mit ernster Miene zeigt, merkt Würdig vielmehr an: "Scheiße ... jetzt hat es uns 3 auch erwischt! Corona!" Das Ganze versah sie zudem mit einem Maske tragenden Smiley.

Gemeint sein dürften damit neben ihr selbst auch noch ihre beiden Söhne, die sie mit Rapper Sido bekommen hat. Die Jungen sind fünf beziehungsweise acht Jahre alt.

Wie es Würdig und den beiden Kindern mit der Krankheit ergeht, erklärte die Moderatorin zunächst nicht. In ihrer Instagram-Story postete sie jedoch abermals einen Smiley mit Maske, der in diesem Fall jedoch animiert ist und dem Betrachter zuzwinkert. "Quarantine Mode on" (etwa: "In Quarantäne"), ist dazu zu lesen. Ihren Humor scheint Würdig zumindest noch nicht verloren zu haben.

Unter dem Namen Charlotte Engelhardt wurde Würdig als Moderatorin bekannt. In der Vergangenheit führte sie etwa durch TV-Formate wie "taff", "Popstars" oder "X Factor". 2012 heiratete sie den Sänger Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt und nahm dessen Nachnamen an. Das Paar gab Anfang 2020 seine Trennung bekannt.