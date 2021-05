Acht Jahre ist Charlotte Würdig mit Rapper Sido verheiratet, als sich die zwei im März des vergangenen Jahres trennen. In ihrem Podcast spricht die 42-Jährige jetzt ganz offen über ihr aktuelles Liebesleben, das durchaus den einen oder anderen One-Night-Stand beinhaltet.

Charlotte Würdig ist mehr als nur die Ex von Rapper Sido. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin und hat jetzt sogar einen eigenen Podcast. Diese neue Plattform nutzt sie gleich mal dazu, aus ihrem aktuellen Sexleben zu berichten. Das hat sich seit der Trennung von Paul Würdig, wie Sido gebürtig heißt, natürlich deutlich verändert.

Im März des vergangenen Jahres machte das Paar öffentlich, fortan nur noch als Freunde und natürlich Eltern ihrer zwei Kinder durchs Leben zu gehen. Inzwischen treffe die 42-Jährige längst wieder andere Männer, die sie vorzugsweise über die Dating-App "Raya" kennenlerne, zu der nur Reiche und Prominente einen Zugang erhalten. Für sie sei das "die optimale Möglichkeit", so Würdig im Podcast "Mit der Würdig".

Eigentlich kein Fan von One-Night-Stands

Sie date ganz ungezwungen und unkompliziert, aktuell suche sie aber nichts für die Ewigkeit, wie sie betont: "Ich suche etwas, was Spaß macht. Und solange es Spaß macht, finde ich das toll." Dabei habe sie "auch sehr, sehr gute verbale Nächte, wo man stundenlang spricht, redet, philosophiert und nachdenkt." Der Typ für One-Night-Stands sei sie eigentlich nicht. "Ich mag das nicht so gerne, weil ich mich danach nicht so gut fühle."

Dennoch bleibe sie nach dem Sex selten über Nacht. Erst einmal sei das passiert. "Da gab es tatsächlich auch keine andere Möglichkeit", erklärt sie die für sie untypische Entscheidung. Eigentlich müsse sie die Ereignisse einer solchen Nacht erstmal sacken lassen, so Würdig weiter. Allerdings schließt sie Sex beim ersten Date keinesfalls aus. "Stell dir mal vor, ich treffe mich mit dem, sechs- oder siebenmal, dann schlafen wir miteinander - und dann ist es die reinste Katastrophe. Was mache ich denn dann?"

Außerdem findet sie: "Es gibt so viele intimere Details als Sex. (...) Sex macht Spaß. Sex ist super. Sex ist super spannend. Wenn man auch die richtigen Vorkehrungen trifft, kann man es umso mehr genießen."