Wegen Kinderpornografie "Cheer"-Star Jerry Harris muss lange in Haft

Der US-Schauspieler Jeremiah Harris muss wegen Kinderpornografie und Sex mit einem Minderjährigen lange in Haft: Der "Cheer"-Star hatte sich im Februar schuldig bekannt, in einer Erklärung vor der Urteilsverkündung bittet er seine Opfer um Entschuldigung.

Jeremiah "Jerry" Harris ist von einem Bundesgericht in Chicago zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der aus der Netflix-Doku "Cheer" bekannte Schauspieler stand wegen Kinderpornografie und Sex mit einem Minderjährigen vor Gericht.

Im Dezember 2020 wurde in sieben Punkten Anklage gegen Harris erhoben, wie CNN berichtet. Der 22-Jährige hatte sich zuvor in einem Fall des Reisens mit der Absicht, unerlaubte sexuelle Handlungen vorzunehmen, und in einem Fall des Empfangs von Bildern sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig bekannt.

Dabei ging es um Vorfälle, bei denen Harris einen 17-Jährigen überredete, ihm gegen Geld sexuell eindeutige Fotos zu schicken, sowie um eine Reise nach Florida, die er unternahm, um mit einer 15-Jährigen "unerlaubte sexuelle Handlungen" zu vollziehen. Der Schauspieler räumte fünf weitere Anklagen ein, doch die US-Staatsanwaltschaft erklärte sich im Rahmen einer Vereinbarung bereit, die übrigen fünf Anklagepunkte fallen zu lassen.

Harris war bereits im September 2020 verhaftet worden und sitzt seitdem im Gefängnis. "Die Strafe beträgt zwölf Jahre Gefängnis, gefolgt von acht Jahren gerichtlich überwachter Haftentlassung", sagte der stellvertretende Staatsanwalt Joseph D. Fitzpatrick dem US-Sender CNN.

"Ich bin kein böser Mensch"

Die Staatsanwälte hatten laut "Daily Mail" auf eine lange Haftstrafe gedrängt und erklärt, Harris' Status als berühmte Person habe es ihm ermöglicht, seine jungen Opfer zu sexuellen Handlungen zu "überreden und zu verleiten". Der Richter forderte Harris auf, seine Strafe als "Ausdruck der Schwere Ihrer Verbrechen zu betrachten, verbunden mit der Hoffnung, dass weder für Sie noch für Ihre Opfer alles verloren ist und dass in der Zukunft eine gewisse Heilung eintreten kann".

Vor der Urteilsverkündung bat Harris seine Opfer um Entschuldigung. "Ich bedauere zutiefst das Trauma, das mein Missbrauch bei euch verursacht hat. Ich bete zutiefst, dass euer Leiden ein Ende hat." Zudem erklärte er: "Ich bin kein böser Mensch. Ich bin immer noch dabei zu lernen, wer ich bin und was meine Aufgabe ist."

Die zweite Staffel der erfolgreichen Serie "Cheer", die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, befasste sich in einer Folge mit dem Titel "Jerry" mit den gegen Harris erhobenen Vorwürfen und enthielt ein Interview mit zwei seiner Anklägerinnen.