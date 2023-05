Am Wochenende hat Cher ihren 77. Geburtstag gefeiert. Nun ja, zumindest Teile von Cher, werden einige nun wieder lästern. Wenn es um ihr Alter geht, lässt sich die Sängerin die Stimmung jedoch nicht vermiesen. "Was ist das Problem?", erklärt sie vielmehr selbstbewusst.

Chers Jugendwahn ist berühmt-berüchtigt. Dass sie sich für ihn auch das ein oder andere Mal unters Messer gelegt hat, steht außer Frage. Doch im Gegensatz zu vielen anderen, bei denen sich die Schönheitsoperationen spätestens im Alter mit einem gänzlich unnatürlichen Erscheinungsbild rächen, weiß die Sängerin mit ihrem Äußeren noch immer zu punkten. Auch jetzt, da sie am Samstag 77 wurde.

Vielleicht auch deshalb fällt es Cher offenbar nur allzu leicht, selbstbewusst zu sich zu stehen. So äußerte sie sich anlässlich ihres Geburtstages mal wieder mit klaren Worten zum Thema Älterwerden bei Twitter.

"Kann mir jemand bitte sagen, wann ich mich je alt fühlen werde?", schreibt sie in einem Tweet. "Es ist lächerlich. Ich höre immer wieder diese Zahlen, aber ehrlich gesagt, ich verstehe sie nicht. Es sind nur Zahlen, also was ist das Problem?"

Alles aus mit "A.E."?

Die Sängerin hatte sich zuletzt rar gemacht auf Social Media. Seit zwei Monaten hatte sie nichts mehr gepostet. Im März gab sie noch bekannt, derzeit an zwei Alben zu arbeiten - gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, dem 40 Jahre jüngeren Alexander "A.E." Edwards. "Er ist Produzent und Texter, er macht alles, ich bin sehr glücklich darüber", erklärte Cher.

Die Beziehung soll mittlerweile jedoch gescheitert sein. Vor drei Wochen berichtete das Promi-Portal "TMZ", Cher und der 37-Jährige hätten sich getrennt. Über die Gründe wurde nichts bekannt. Von wem die angebliche Trennung ausging, ist ebenfalls unklar. Entgegen anderslautenden Spekulationen sei das Paar auch nie verlobt gewesen, meldete "TMZ" - trotz eines riesigen Brillantrings, den Edwards der Sängerin zu Weihnachten geschenkt haben soll.

Cher hatte den Rapper bei der Fashion Week in Paris kennengelernt und die Beziehung Ende vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Auf den Altersunterschied angesprochen sagte sie im Dezember 2022: "Auf dem Papier sieht es lächerlich aus, klar. Aber im realen Leben kommen wir wunderbar klar."