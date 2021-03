Weniger Social Media, mehr reales Leben: US-Model Chrissy ist künftig nicht mehr auf Twitter zu finden - Instagram will die Frau von John Legend aber die Treue halten. Zum Abschied richtet sie sich noch einmal an ihre 14 Millionen Follower.

Der Twitter-Account von US-Model Chrissy Teigen ist Geschichte. In mehreren Tweets an ihre etwa 14 Millionen Follower verabschiedete sie sich von dem sozialen Netzwerk, wie unter anderem "People" berichtet. Sie erklärte, dass die Zeit, die sie bei Twitter verbringt, ihr nichts Positives mehr gebe.

Zunächst bedankte sie sich aber bei ihren Fans und hob hervor, was sie auf der Seite "geschaffen" haben. "Seit über zehn Jahren seid ihr meine Welt", schrieb sie an ihre Follower: "Ich verdanke dieser Welt, die wir hier geschaffen haben, ehrlich gesagt so viel. Ich betrachte wirklich so viele von euch als meine Freunde. Aber es ist Zeit für mich, mich zu verabschieden."

Ihr Lebensziel sei es, "Menschen glücklich zu machen. Der Schmerz, den ich fühle, wenn ich es nicht tue, ist zu viel für mich". Und Teigen fügte hinzu: "Mein Wunsch, gemocht zu werden und die Angst, Leute wütend zu machen, hat mich zu jemandem gemacht, für den ihr euch nicht angemeldet hattet, und zu einem anderen Menschen als ich hier angefangen habe!" Sie sei von dieser Zeit "tief verletzt" und habe nicht gelernt, wie man "die Negativität ausblendet". Teigen kündigte an, auf Instagram aktiv zu bleiben. Dort hat sie 34 Millionen Follower.

Das US-Model hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen. Teigen musste sich einer "endometriosen Operation" unterziehen. Endometriose ist eine chronische Erkrankung bei Frauen, die zu starken Schmerzen vor und während der Regelblutung sowie zu Unfruchtbarkeit führen kann. Im Oktober 2020 hatte die Ehefrau von John Legend ihre Fehlgeburt öffentlich gemacht. Das Model und der Musiker sind seit 2013 verheiratet und haben zwei Kinder.