Als Christina Ricci im Sommer 2020 die Scheidung einreicht, werden erste Gerüchte um häusliche Gewalt durch ihren Ehemann laut. Nun erwirkt die Schauspielerin eine einstweilige Verfügung gegen ihn. In ihrem Antrag beschreibt sie viele brutale Übergriffe, die im Corona-Lockdown zugenommen haben sollen.

US-Schauspielerin Christina Ricci hat einen Antrag auf einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Noch-Ehemann, Kameramann James Heerdegen, gestellt. Dieser wurde durch einen Richter am Mittwoch bewilligt. Heerdegen muss mindestens 100 Meter Abstand zu Ricci halten, hat kein Besuchsrecht für den gemeinsamen Sohn Freddie und muss sich auch vom Familienhund fernhalten.

Wie das US-Promiportal "People" berichtet, behauptet die Schauspielerin in dem Antrag, der dem Magazin vorliegt, dass sie "schwerem körperlichen und emotionalen Missbrauch" ausgesetzt worden sei. "Viele dieser Misshandlungen" hätten vor ihrem sechsjährigen Sohn stattgefunden und während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2013 begonnen.

"Ich begann, mich extrem isoliert zu fühlen", so die 40-jährige Schauspielerin und beschrieb einen Familienurlaub in Neuseeland, in dem Heerdegen "etwas sagte, das mich denken ließ, er "könnte mich töten." Der Filmproduzent habe ihr gesagt, "er könne mich nur bemitleiden, wenn ich in kleine Stücke zerlegt würde. In dieser Nacht habe ich alle Messer in der Kabine versteckt, in der wir wohnten. Ich hatte Angst um mein Leben und das unseres Sohnes. Ich habe mit Freddie in einem separaten Schlafzimmer geschlafen und die Tür verschlossen."

"Schnitte, Blutergüsse und Schmerzen"

Anfang 2020 habe sie dann den Entschluss gefasst, sich endgültig von ihrem Mann scheiden zu lassen, als der Corona-Lockdown begann. Ab da habe er sich demnach "ausschließlich darauf konzentriert, mich 24 Stunden am Tag zu bestrafen und zu terrorisieren", schrieb sie laut "People" und fügte hinzu: "Ich hatte Angst, nachts zu schlafen."

Am 2. Juni soll er sie "durch und aus dem Haus gejagt" haben, um ihr das Handy abzunehmen, während sie den Notruf wählen wollte. "Er packte meine Handgelenke und Hände, zog mich und schubste meinen Körper in die Feuerstelle, die wir im Hof haben", beschreibt der "Addams Family"-Star einen mutmaßlichen Übergriff. "Ich hatte Schnitte, Blutergüsse und Schmerzen in der Hüfte, die mir noch heute Probleme bereiten."

Nur drei Wochen später habe Heerdegen sie in Gegenwart ihres gemeinsamen Sohnes "den ganzen Morgen verfolgt, mich angeschrien, angespuckt, mit Kaffee beschüttet und einen Stuhl nach mir geworfen". Sie habe den Notruf gewählt und einen Notfallschutzbefehl gegen Heerdegen erhalten. Kurz darauf reichte sie die Scheidung ein.

Ricci: Er drohte, Freddie zu entführen

Rat und Hilfe bei häuslicher Gewalt Bei akuter Bedrohung: Notruf 110

Beratung in Krisensituationen: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" (08000 116 016, Anruf kostenfrei)

Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111; Mo-Sa von 14 bis 20 Uhr)

Das Hilfetelefon bietet auch eine Online-Beratung per E-Mail oder Chat an.

Frauenhäuser bieten Schutz vor Bedrohung und die Mitarbeiterinnen können bei weiteren Schritten beraten.

Anfang Januar sei ihr Noch-Ehemann "emotional aus dem Gleichgewicht geraten", nachdem er herausgefunden hatte, dass sie Zeit mein einem Freund verbracht hatte. Heerdegen sei "zunehmend feindselig und unberechenbar" geworden und habe ihr "feindliche Textnachrichten geschickt", in denen er ihr drohte, ihren "Ruf in den Medien zu schädigen". Er habe ihr auch gedroht, Sohn Freddie zu entführen.

Heerdegen, der unter anderem für Filme wie "Sex and the City" und "Birdman" als Kameramann fungierte, hat sich bislang nicht selbst zu den Vorwürfen seiner Noch-Ehefrau geäußert. Sein Anwalt sagte dem Promiportal "TMZ" jedoch, dass sein Mandant "unmissverständlich alle Missbrauchsvorwürfe von Frau Ricci, die im Jahr 2020 aufkamen, abstreitet".

Christina Ricci und James Heerdegen lernten sich 2011 am Set der Serie "Pan Am" kennen und heirateten 2013. Im August 2014 kam ihr gemeinsamer Sohn Freddie zur Welt. Nachdem die Schauspielerin im Juli 2020 die Scheidung von Heerdegen eingereicht hatte, ordnete ein Gericht bereits an, dass er sich ihr nicht mehr nähern dürfe.