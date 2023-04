Clan-Boss muss Millionenstrafe an Bushido zahlen

Rapper reist aus Dubai an

Seit mehr als zweieinhalb Jahren beschäftigt der Zwist zwischen Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker das Gericht. Nun gibt es laut einem Bericht einen Teilerfolg für den bekannten Rapper.

Im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder hat der Berliner Rapper Bushido vor dem Amtsgericht Berlin in einer Sache recht erhalten: Der Clan Boss muss demnach rund 2,2 Millionen Euro nebst Zinsen an seinen früheren Geschäftspartner Bushido zahlen. Das besagt ein Versäumnisurteil, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung einer Gerichtssprecherin schreibt.

Abou-Chaker hatte eigentlich Bushido wegen angeblich offener Rechnungen verklagt und wollte "Anteile an den Einnahmen des Beklagten" geltend machen. Einen entsprechenden Vertrag erkannte das Gericht allerdings dem Bericht zufolge nicht an. Der 44-jährige Musiker legte laut "Bild" Widerklage in dem seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden Prozess ein. Er wollte das Geld zurück haben, das Abou-Chaker auf Grundlage dieses Vertrags bereits erhalten hatte. Bushido bekam Recht. Gegen das Urteil kann Abou-Chaker binnen zwei Wochen Einspruch einlegen.

Der Rapper, der mittlerweile samt seiner Familie nach Dubai ausgewandert ist, reiste für das Urteil laut "Bild" extra nach Berlin an. Die Anwälte der beiden Beteiligten wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu dem Versäumnisurteil äußern.