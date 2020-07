Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise machen auch vor Prominenten nicht Halt. So räumt Claudia Effenberg nun ein, finanziell schwer getroffen zu sein. So schwer, dass sie ohne die Hilfe ihres Mannes Stefan "jetzt echte Probleme" hätte.

Früher verdiente Claudia Effenberg als Model gutes Geld. Doch was macht die mittlerweile 54-Jährige eigentlich heute beruflich? Na, sie ist natürlich Dirndl-Designerin. In dieser Funktion gehen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch an ihr nicht spurlos vorüber, wie Effenberg nun am Rande einer Veranstaltung zu Gunsten der "Tribute to Bambi"-Stiftung RTL verriet.

"Ich habe dieses Jahr ein einziges Dirndl verkauft", klagt sie. Die Kosten für das Dirndl-Geschäft in München liefen aber natürlich weiter. "Und wenn ich nicht das große Glück hätte, dass ich eine starke Familie hinter mir stehen habe, hätte ich jetzt echte Probleme", sagt Effenberg.

"Zuckersüßer" Stefan Effenberg

Damit spielt sie zweifelsohne nicht zuletzt auf ihren Ehemann, Ex-Profi-Kicker Stefan Effenberg, an. Wie er sie unterstützt, schildert Claudia Effenberg im Interview so: "Mein Mann ist ja so zuckersüß, dass er manchmal wirklich eine Rechnung sieht, sie nimmt, den Überweisungsbeleg ausfüllt und es mir zeigt - einfach weil er auch weiß, dass es mir im Moment wirklich nicht gut geht."

Es falle ihr jedoch nicht immer leicht, Hilfe anzunehmen, macht Claudia Effenberg zugleich deutlich: "Ich muss sagen, dadurch, dass ich immer auf eigenen Füßen stand und eigentlich immer so mein Ding gemacht habe, fällt mir das schwer, auch mal zu sagen: 'Schatz, ich habe hier eine Rechnung ...'."

Claudia und Stefan Effenberg sind seit Silvester 2004 verheiratet. Für beide ist es die zweite Ehe. Claudia Effenberg hat aus ihrer ersten Verbindung mit Thomas Strunz, ebenfalls ehemaliger Fußball-Profi, zwei Kinder. Stefan Effenberg wiederum ist Vater zweier leiblicher Kinder, die er mit seiner ersten Ehefrau bekam, und einer Stieftochter, die er seinerzeit adoptierte.