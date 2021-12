Eigentlich ist Claudia Obert nach eigener Aussage mit ihren Modeboutiquen gut beschäftigt. Zeit für gelegentliche Teilnahmen an Reality-Shows bleibt ihr trotzdem. Nun verdingt sie sich zudem in der Politik und tritt zum wiederholten Male in die CDU ein. Diese empfängt sie mit offenen Armen.

Ihre Nähe zur baldigen Oppositionspartei CDU ist seit Langem bekannt, nun geht der Reality-TV-Star Claudia Obert den nächsten Schritt. Wie sie in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bekannt gab, wird sie Mitglied der Angela-Merkel- und Helmut-Kohl-Partei: "Ich werde in Hamburg in die CDU eintreten, mich politisch einbringen." Ihr fehle ein Verein, in dem sie sich engagieren könne. Da habe sie sich für die CDU entschieden.

Als Unternehmerin verfüge sie über den Sachverstand und sie sei schon immer "halb FDP, halb CDU" gewesen: "Seit 30 Jahren schaffe ich Arbeitsplätze, ich weiß, wovon ich rede." Die CDU sei die richtige Partei, würde nur leider immer die falschen Leute ins Rennen schicken. Ihr Hauptinteresse sei die Marktwirtschaft. Generell fühle sie sich im Reality-TV nicht mehr wohl, deswegen brauche sie eine neue Herausforderung.

Auch eine Reaktion der Partei auf die Ankündigung von Obert, glühende Anhängerin des ehemaligen Kanzlers Kohl, gibt es bereits. Der CDU-Ehrenvorsitzende Dirk Fischer sagte in einem kurzen Statement: "Wir suchen immer gute Leute, vor allem auch starke Frauen." Er werde Obert persönlich die Parteizentrale im Ludwig-Erhard-Haus zeigen und ihr alles erklären: "Dann werden wir alles besiegeln. Willkommen!" Obert hatte vor einigen Tagen bereits für Friedrich Merz, der für den Parteivorsitz kandidiert, die Werbetrommel bei Instagram gerührt.