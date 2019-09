"Was meint ihr?"

"Was meint ihr?" Coco Austin im Spagat

Nicht umsonst nennt man sie Popo-Coco. Auf Instagram beweist Coco Austin, dass sie den Titel allemal verdient hat. Im Bikini posiert das Erotikmodel auf einer roten Samtcouch - im Spagat.

Mit sexy Auftritten kennt sich Coco Austin aus. Jüngst schritt sie in einem Hauch von nichts an der Seite ihres Rapper-Gattens Ice-T über den roten Teppich der MTV Video Music Awards. Jetzt hat sie sich auf Instagram noch ein bisschen freier gemacht. Im winzigen türkisfarbenen Bikini posiert die 40-Jährige für ein Foto, das ordentlich Aufsehen erregen dürfte.

"Hier ist eure Antwort darauf, ob ich noch Spagat kann", schreibt Austin zu dem Bild. Sie ist darauf - man ahnt es bereits - im Spagat zu sehen. Der Kamera hält sie auf einer roten Samtcouch turnend ihre berüchtigte Kehrseite entgegen.

"Ich habe vor Kurzem ein altes Model-Foto von vor Jahren gepostet, auf dem ich einen Spagat mache und versprochen, ein Update-Foto zu machen", erklärt Austin die sexy Aufnahme auf ihrem Kanal. "Ich habe versucht, das Bild an einem entspannten Tag am Pool nachzustellen. Was meint ihr?" Und damit die Online-Community auch prüfen kann, ob Austin den Test bestanden hat, rät sie den Besuchern ihres Instagram-Profils, ein paar Bilder zurück zu scrollen, um die alte mit der neuen Aufnahme zu vergleichen.

Damals wie heute?

Tatsächlich sind sich die beiden Bilder wahnsinnig ähnlich. Damals posierte Austin auf einer weißen Couch mit roten Kissen, doch sogar die Farbe ihres Bikinis passt perfekt. Da hat sich jemand ganz hervorragend gehalten!

Coco Austin, die mit bürgerlichem Namen Nicole Natalie Marrow heißt, wurde in den 90er-Jahren als Erotikmodel und dank verschiedener Fernsehauftritte bekannt. Seit 2002 ist sie mit dem Rapper und Schauspieler Tracy Marrow, bekannt als Ice-T, verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Die kleine Chanel ist 3 Jahre alt.