Mit seinem eigenen Humor hat Mirco Nontschew die deutsche Comedy-Landschaft mitgeprägt. Sein überraschender Tod sorgt bei vielen Kollegen für Fassungslosigkeit. Während weiter nach der Todesursache ermittelt wird, verneigen sich zahlreiche Freunde und Weggefährten vor dem Comedian.

Die Ursache für den überraschenden Tod von Comedian Mirko Nontschew bleibt weiter unklar. Nontschews Manager Bertram Riedel hatte der "Bild" gesagt: "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit." Die Berliner Polizei bestätigte, in einer Wohnung einen leblosen 52-Jährigen gefunden zu haben. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Derweil ist die Trauer bei Freunden, Kollegen und Weggefährten über den Tod des "RTL Samstag Nacht"-Stars groß. Viele von ihnen drücken in den sozialen Medien ihre Fassungslosigkeit aus. Michael Bully Herbig, mit dem Nontschew zuletzt für die dritte Staffel "LOL: Last One Laughing" zusammen gedreht hatte, erinnert auf Instagram an den Comedy-Star. "Du hast die Menschen glücklich gemacht. Wir haben so unendlich viele Lachtränen wegen Dir vergossen!", so Herbig. "Die heutigen Tränen dagegen sind bitter und schmerzhaft! The show must go on... für Dich Mirco!", schreibt er zu einem Foto von Nontschew.

Comedy-Legende Otto Waalkes, mit dem Nontschew unter anderem in den "7 Zwerge"-Filmen zu sehen war, hinterlässt auf Twitter ein trauriges "Ach Mirco". Dazu repostet er ein gemeinsames Foto, auf dem die beiden Komiker samt "7 Zwerge"-Zipfelmütze in die Kamera blicken.

Schauspieler Jan Josef Liefers beschreibt die Nachricht von Nontschews Tod als "niederschmetternd". "Wie bei vielen der witzigsten Menschen habe ich auch bei Dir immer den kleinen Anteil Melancholie gesehen, etwas, dass Dich mir sehr nahe gebracht hat", so Liefers auf Instagram. "Und Du warst dabei, als Anna und ich uns am 27.6.1999 das erste Mal die Hand gaben. So traurig, dass Du schon fort musstest."

Comedienne Ilka Bessin, auch bekannt als Cindy aus Marzahn, sei "einfach nur traurig", wie sie in einer Instagram-Story schreibt. Guido Cantz beschreibt den Tod von Nontschew als "Tragödie". "Der Komiker mit den 'funniest bones' ever hat uns verlassen... Die deutsche Comedy verliert ihren talentiertesten aber selbstkritischsten Komiker. Mach's gut Mirco", kommentiert Cantz ein Bild des Verstorbenen auf Instagram.

Comedy-Kollegin Tanja Schumann äußerte sich nach Nontschews Tod "sehr geschockt". "Es schmerzt, ihn zu verlieren, obwohl wir uns Jahre nicht mehr gesehen haben." Die Zusammenarbeit mit Nontschew habe ihr immer "sehr viel Spaß" gemacht, "weil er ein echter Sympath war und ein sehr uneitler Kollege". "Ich habe ihn so gut wie immer als gut gelaunt in Erinnerung." Am meisten werde sie in Zukunft seine "ganz eigene Art" vermissen. "Die Geräusche und Gesten bei seinem Sprechen und seinem Spiel war ja nicht antrainiert. Er war so. Und diese Art und dazu seine Herzlichkeit und Bodenständigkeit werde ich sehr vermissen", so Schumann.