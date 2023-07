Kevin Costner und Christine Baumgartner lassen sich nach 18 Ehejahren scheiden. Reibungslos geht dies aber nicht vonstatten. Nun gibt es Streit über die Anwaltskosten von Kevin Costner. Seiner Forderung, einen Teil der Summe zu übernehmen, will Baumgartner nicht nachkommen.

Christine Baumgartner lehnt es ab, sich an den Anwaltskosten ihres Noch-Ehemannes Kevin Costner für die laufende Scheidung zu beteiligen. Der Schauspieler hatte zuvor einen entsprechenden Antrag beim Gericht eingereicht. In den Gerichtsdokumenten, die "Entertainment Tonight" vorliegen, soll der Schauspieler verlangt haben, dass seine Ex Anwaltskosten in Höhe von 100.000 Dollar übernimmt. Baumgartner soll das Gericht daraufhin gebeten haben, sein Anliegen abzulehnen.

Sie argumentiert, dass Costner die hohen Gebühren hätte vermeiden können, wenn er nicht im Juli einen Antrag gestellt hätte, in dem er sie aufforderte, bis August aus seinem millionenschweren Anwesen auszuziehen. Die 49-Jährige wollte erst später ausziehen, Costner pochte jedoch auf den Ehevertrag. Demnach muss Baumgartner so rasch wie möglich das Familien-Anwesen verlassen. Eine gerichtliche Anhörung zu den Anwaltskosten ist für den 2. August angesetzt.

129.755 Dollar Unterhalt im Monat

Baumgartner gönnt sich derzeit eigentlich mit ihren Kindern auf Hawaii eine Auszeit vom Rosenkrieg. Erst kürzlich hatte ein Richter entschieden, dass Costner seiner getrennt lebenden Ehefrau im Monat 129.755 Dollar Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder zahlen muss. Baumgartner hatte ursprünglich 248.000 Dollar Unterhalt im Monat verlangt. Zudem sollen sich beide Ex-Partner die Kosten für Gesundheit, Sport und außerschulische Aktivitäten der Kinder teilen.

Im Mai 2023 hatte Baumgartner die Scheidung von ihrem berühmten Ehemann eingereicht. Während sie ihrem Noch-Ehemann Herzlosigkeit vorwirft, weil er seine Karriere stets vor die Familie gestellt haben soll, spekuliert Costner über Fremdgeh-Gerüchte mit dem Nachbarn. Das Paar war 18 Jahre verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder, Tochter Grace (13) und die Söhne Cayden (16) und Hayes (14).