Es wird ein in jeder Hinsicht einmaliges Ereignis. In eineinhalb Wochen gibt Helene Fischer ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Bis zu 150.000 Fans werden dazu in München erwartet. Doch nicht nur deshalb wird es eine Show der Superlative.

2023 wird Helene Fischer wieder auf große Arena-Tour gehen. Doch in diesem Jahr gibt die Schlager-Königin tatsächlich nur ein einziges Deutschland-Konzert. Die Show am 20. August auf dem Open-Air-Gelände der Messe München wird gleichzeitig die größte ihrer bisherigen Karriere sein. Bei dem Mega-Event jagt ein Superlativ den nächsten.

Bei einer Show, die "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier schon am 6. August auf dem Areal in der bayerischen Landeshauptstadt abgeliefert hat, konnte man bereits erahnen, wie die Konzert-Kulisse auch bei Fischer wirken wird. Der Österreicher ließ seinen Auftritt auf seinem Instagram-Account Revue passieren. "Für die Ewigkeit", schrieb er zu zwei Fotos, die ihn auf der gigantischen Bühne vor einem Publikumsmeer zeigen. Neben Gabalier und Fischer wird Robbie Williams der dritte Star sein, der 2022 auf dem Open-Air-Gelände der Messe München auftritt. Sein Konzert steigt am 27. August.

Für die drei Events wurde eine Bühne gebaut, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hat. Auf 150 Metern können die Stars eine riesige Show bieten. Die Aufbauarbeiten für das Spektakel begannen bereits im Juli. Der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group, nahm die Fans schrittweise mit und dokumentierte die Entstehung der riesigen Bühne auf Instagram.

Premium-Tickets gibt es noch

Die "Süddeutsche Zeitung" konnte Anfang August einen Blick hinter die Kulissen werfen. 5000 Scheinwerfer sorgen demnach für die richtige Beleuchtung. Die Bühne ist nach oben hin offen. Sollte es regnen, gibt es eine zweite Ebene, unter der sich die Musiker unterstellen können. Und bleibt es trocken, dann können sie auch diese per Treppe oder Lift erreichen und von dort aus den Fans einheizen.

Nicht nur die Bühne ist enorm, sondern auch der Raum, der für die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Verfügung steht: 150.000 Fans haben auf dem Gelände Platz. Bei Andreas Gabalier feierten immerhin 90.000 Fans. Anfang August waren für Helene Fischer bereits 130.000 Tickets verkauft. Beim Online-Händler Eventim gibt es derzeit nur noch besonders hochpreisige Premium- und VIP-Tickets. Nicht unwahrscheinlich, dass Fischer am Ende das Areal komplett vollmacht.

5000 Mitarbeiter kümmern sich laut "Süddeutscher Zeitung" um das Projekt, 500 Sattelschlepper fuhren die Ausrüstung an den Veranstaltungsort. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher liege ihm sehr am Herzen, versichert Veranstalter Klaus Leutgeb. Allein für die Blitzschutzanlage habe man 500.000 Euro ausgegeben.

Sound aus 18 Lautsprechertürmen

Wird man in der riesigen Kulisse Helene Fischer als einzelner Fan überhaupt noch auf der Bühne erkennen können? Jedenfalls soll niemand weiter als 168 Meter von der Bühne entfernt sein. Für den richtigen Sound sorgen 18 Lautsprechertürme.

Das Konzert beginnt zwar erst um 20 Uhr, der Einlass auf das Veranstaltungsgelände startet aber bereits um 12 Uhr mittags. Um sich die Zeit bis zur Show von Helene Fischer zu vertreiben, gibt es ein sogenanntes Erlebnisgelände, auf dem zahlreiche Getränke- und Essensstände locken.

Das Event findet auch bei Schlechtwetter statt. Besucher sollten deswegen an Regenschutz denken. Weitere empfohlene Mitbringsel sind ein Gehörschutz, Sonnenmilch und festes Schuhwerk. An heißen Tagen ist es zudem unerlässlich, genug Wasser zu trinken. Bestens vorbereitet steht dem Besuch des bis dato größten Helene-Fischer-Konzerts dann wohl nichts mehr im Wege.