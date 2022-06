Zwei Songs sind von "11:11" bereits zu hören, Fans von Cro können sich aber schon auf das ganze Album freuen. Die Platte soll sein "Lieblingsalbum" sein - nicht nur, weil der Rapper den Titel als Tattoo hat, sondern damit auch einen "Neuanfang" ankündigt.

Rapper Cro hat eine neue Platte angekündigt: "11:11" wird am 12. August veröffentlicht - und ist damit sein zweites Album innerhalb von weniger als eineinhalb Jahren. "Mein neues Album heißt '11:11' und es bedeutet mir sehr viel. Es ist wunderschön, es ist mein Lieblingsalbum tatsächlich", erklärt der Rapper in einem Statement. Es passe zum Sommer und man könne dazu tanzen und feiern. "Es ist sehr vibey, sehr wavey. Da steckt ganz viel Liebe drin."

Mit "High" featuring Claudia Valentina bringt der Sänger am kommenden Freitag zunächst eine weitere Single als Vorgeschmack heraus. Nach "Crobot" und "Freiheit" ist es bereits die dritte aus dem Album.

"11" als Tattoo

Die Ziffer "1" steht laut Ankündigung als Symbol für Neubeginn. "Als Ausgangspunkt für neue Kreisläufe und Beziehungen. Zu anderen, zu sich selbst, zum Ganzen. Antennen auf Empfang. Das Dauerrauschen ausblenden. Auch zwischenmenschlich." In einem Instagram-Clip zeigt Cro, der mit bürgerlichem Name Carlo Waibel heißt, dass er sich sogar die 11 bedeutungsvoll als zwei Ziffern auf die Füße hat tätowieren lassen.

Cros vierte Platte "trip" erschien am 9. April 2021. Das Doppelalbum, das er im Lockdown auf Bali fast komplett alleine produziert hatte, vereint Tracks aus einer fast zweijährigen Schaffensphase zu einem Gesamtwerk. Dabei mussten seine Fans längere Zeit auf ein Album warten. Das vorangegangene namens "tru." veröffentlichte er 2017.

Der Musiker ist derzeit auf Europa-Tournee. Die "Trip Is (A)Live 2022"-Tour startete am 22. April in Ludwigsburg. Danach soll es unter anderem weiter nach Nürnberg, Dortmund, Hannover, Berlin, Köln, Zürich, München, Wien und Graz gehen. Das letzte Konzert steht für den 26. August in Heidenheim im Kalender.