Will Smiths Ohrfeige für Chris Rock löst in Hollywood heftige Diskussionen aus. Nach dem Eklat darf der Schauspieler zehn Jahre lang nicht mehr an den Oscars teilnehmen. Kollege Cumberbatch lässt es sich nicht nehmen, noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen.

Benedict Cumberbatch hat sich einen Scherz darüber erlaubt, wie Hollywoodstar Will Smith ihn bei den Oscars "geschlagen" hat. Während seines "Saturday Night Live"-Monologs am Samstag hat der Schauspieler an die berüchtigte Ohrfeige von Smith an Chris Rock erinnert.

"SNL"-Schöpfer Lorne Michaels kenne "Doctor Strange"-Star Cumberbatch nur wegen dieser einen Rolle. Dabei sei er für "Power of the Dog" als bester Schauspieler für den Oscar nominiert gewesen. "Niemand hat ihn gesehen", habe Michaels über Cumberbatchs Film gesagt. Sein Kollege Smith habe ihn bei den Oscars jedoch "geschlagen". "Nicht körperlich! Nicht körperlich", scherzt der 45-Jährige und lacht.

Eine halbe Stunde nach dem unvergesslichen Vorfall gewann Will Smith seinen ersten Oscar für seinen Film "King Richard". Seine Konkurrenten waren Cumberbatch, Javier Bardem, Andrew Garfield und Denzel Washington.

Smith hatte seine Frau Jada Pinkett Smith vor Rock verteidigen wollen, der einen Witz über ihren kahlgeschorenen Kopf machte. Pinkett Smith bereite sich wohl auf die Fortsetzung von "Die Akte Jane" vor, scherzte Rock. Eine offensichtliche Anspielung darauf, dass sich die Schauspielerin den Kopf rasiert hat. Jada Pinkett Smith leidet schon seit längerem unter krankheitsbedingtem Haarausfall, Alopecia, was sie bereits 2018 öffentlich machte. Rock habe davon angeblich nichts gewusst.

Nicht einmal eine Stunde nach der Ohrfeige hielt Will Smith eine tränenreiche Dankesrede auf der Bühne, als er den Oscar entgegennahm. Darin entschuldigte er sich bei der Academy und den anderen Nominierten, aber nicht bei Chris Rock. Das holte der Schauspieler erst einen Tag später auf Instagram nach. Nach dem Eklat darf der Smith nun zehn Jahre lang nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Das entschied die Academy of Motion Picture Arts and Sciences.