Sie will doch nur spielen. Und hat dabei offenbar ein Ass im Ärmel. Obwohl? Von einem Ärmel fehlt auf dem jüngsten Instagram-Schnappschuss von Megan Fox eigentlich jede Spur. Dennoch legt sie sich hier nach eigenem Bekunden selbst die Karten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Seit Megan Fox vor drei Jahren mit Rapper Machine Gun Kelly zusammenkam, scheint die Beziehung der beiden ein ständiges Auf und Ab zu sein. Aktuell erlebt die Schauspielerin mit dem Musiker aber offenbar wieder ein kräftiges Hoch. Darauf deuten Paparazzi-Aufnahmen hin, die vor Kurzem von den beiden gemacht wurden.

Nach einer ernsthaften Liebeskrise sah man das Paar im April auf Hawaii wieder beim Turteln. Ende Mai dann gingen Fox und Kelly händchenhaltend durch London.

Auch die jüngste Instagram-Veröffentlichung der 37-Jährigen weist darauf hin, dass in ihrem Leben alles wieder in Butter ist. Und das liegt nicht in erster Linie an den beiden Fotos in dem Post, sondern an den wenigen Worten, die sie dazu fand.

"Ace of Cups & The Star", schrieb Fox kurz und knapp. Der "Ace of Cups" ist das "Ass der Kelche" in einem Tarot-Karten-Satz, "The Star" ist "Der Stern". Beides sind rundum positiv besetzte Karten: Das "Ass der Kelche" etwa steht für Liebe, Freundschaft und Harmonie. Auf eine Beziehung angewendet, verheißt die Karte Glück. Auch "Der Stern" steht für den Einklang und eine unbeschwerte Zukunft zu zweit.

"It's fantastic"

Sollte die Prognose an Machine Gun Kelly gerichtet sein, wird er bei dieser Botschaft seiner Lebensgefährtin sicher sehr genau hinschauen. Alle anderen werden sich aber womöglich dann doch vor allem mit dem ersten Foto in dem Post befassen. Schließlich zeigt es Fox lediglich in Unterwäsche beim Lümmeln auf der Couch.

Binnen eines Tages kassierte der Post mehr als 3 Millionen Likes. Einige Nutzerinnen und Nutzer äußern sich allerdings auch kritisch und ironisch zu dem, was sie da sehen. "Als nächstes macht sie 'Onlyfans'", schrieb etwa eine Nutzerin in Anspielung auf die Plattform, auf der Erotikinhalte zu Geld gemacht werden. "Silicon Valley", scherzte ein anderer User, während sich ein Dritter vom Song "Barbie Girl" inspirieren ließ: "Life in plastic, it's fantastic."

Dabei hat Fox erst vor Kurzem eingeräumt, ein gestörtes Verhältnis zu ihrem eigenen Aussehen zu haben. "Ich habe Dysmorphophobie", verriet sie im Interview mit "Sports Illustrated", dass sie sich selbst nie so sehe, wie andere dies täten. "Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe", sagte Fox und ergänzte: "Die Reise, mich selbst zu lieben, ist wohl nie vorbei." Aber zumindest scheint sie sich auf dieser zu befinden.