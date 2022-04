Rund sechs Wochen ist es her, dass Daniel Aminati bekannt gegeben hat, zum ersten Mal Vater zu werden. Nun geht es bei dem Moderator Schlag auf Schlag. So haben sich er und seine Partnerin Patrice Eva jetzt auch das Jawort gegeben.

"taff"-Moderator Daniel Aminati und Patrice Eva haben geheiratet. Das gab das Paar mit einem Post auf Instagram bekannt.

Auf dem Foto, das offenbar im Grand Hotel in Heiligendamm entstanden ist, ist sie im kurzen Brautkleid zu sehen, während er einen edlen Anzug trägt. Beide freuen sich über ihren großen Tag, tanzen und strahlen in die Kamera. Zu dem Foto schreibt Aminati schlicht: "Just married! Mr. & Mrs. Aminati".

Unter dem Post kommentieren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen das Liebesglück: Model und "taff"-Kollegin Rebecca Mir schickt ihre Glückwünsche und schreibt: "Freue mich so sehr für euch!" Schauspielerin Tina Ruland findet: "Wie unsagbar schön!" Moderatorin Marlene Lufen wünscht: "Herzlichen Glückwunsch!" Schauspielerin Liz Baffoe freut sich: "Alles Liebe." Und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor schreibt: "So wunderbar, ihr zwei!"

"Bald sind wir zu dritt"

Der 48-Jährige hatte seiner Freundin am Strand im Malediven-Urlaub im vergangenen Frühjahr den Heiratsantrag gemacht. Die beiden sollen seit etwa 2018 zusammen sein.

Mitte März gab das Paar ebenfalls per Instagram-Post bekannt, dass es Nachwuchs erwartet. "Bald sind wir zu dritt. Wir sind glücklich und dankbar, Eltern zu werden", schrieb Aminati da. Auch in einer Zeit voller Ängste und Unsicherheiten seien sie sich sicher, "dass die Liebe siegen wird", hieß es zudem zu einer Reihe von Pärchen-Fotos.

Aminati ist seit 2009 Teil des Moderationsteams bei der ProSieben-Sendung "taff". Auch aus Serien wie "Unter uns", "Verbotene Liebe" oder "Alphateam - Die Lebensretter im OP" und Reality-TV-Shows wie "Promiboxen" oder "Die Alm" kennt man ihn. In den 90er-Jahren gehörte er als Sänger der Boyband "Bed & Breakfast" an. Schließlich betätigt er sich auch als Fitness-Guru. "Mach dich krass" heißt das Kursprogramm, das er im Internet vermarktet.