Die Uhr tickt für Daniela Katzenberger. Auch wenn es nur die Uhr bis zu ihrem 33. Geburtstag ist. Bevor es so weit ist, genießt die Katze die letzten Tage vor dem Schnapszahl-Jubiläum aber noch einmal - oben ohne mit Blick aufs Meer.

Der Sommer ist vorbei, oder? Zumindest am vergangenen Wochenende ließ er sich ja vielerorts noch einmal blicken. Doch wer auf den Kalender schaut, weiß, dass die warmen Tage für dieses Jahr allmählich wirklich gezählt sein dürften.

Auch Daniela Katzenberger hat sich offenbar damit vertraut gemacht, dass die Sonne schon bald den Teilzeitbetrieb aufnimmt. Deshalb nutzte sie noch einmal die Chance, sich von ein paar warmen Strahlen verwöhnen zu lassen, wie einer ihrer jüngsten Instagram-Posts belegt.

Auf dem Foto sehen wir die Katze nur mit einem Bikini-Höschen bekleidet auf einer Felsmauer sitzen. Auf das Oberteil hat sie verzichtet. Doch natürlich präsentiert sie uns nur ihre Rückansicht. Vor ihr tut sich derweil das Meer auf. Entstanden ist die Aufnahme - wie sollte es anders sein? - auf Mallorca, der Wahlheimat Katzenbergers und ihres Mannes Lucas Cordalis.

"Sorry not sorry"

"Der Sommer ist bald vorbei, das muss man nochmal genießen", schreibt die Reality-TV-Darstellerin zu ihrem Foto. Und sie ergänzt: "Noch bin ich 32, das muss man auch nochmal genießen." Wohlwissend, dass ihr der freizügige Schnappschuss mal wieder einige gehässige Kommentare einbringen dürfte, garniert Katzenberger ihren Post auch noch mit ein paar humorigen Hashtags: "Haters gonna hate", "Sorry not sorry" oder "Und das als Mutter" zum Beispiel.

Auch wenn Katzenberger mit ihrem Alter kokettiert: Noch ist es tatsächlich ein bisschen hin, bis die Mutter einer vierjährigen Tochter Geburtstag hat. Erst am 1. Oktober wird sie 33. Und wer weiß? Da auf Mallorca der Sommer bekanntlich auch ein bisschen länger dauert als hierzulande, kann Katzenberger ja vielleicht selbst dann noch die Sonne genießen - und uns mit weiteren Fotos daran teilhaben lassen.