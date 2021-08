Es ist gerade mal ein paar Wochen her, dass der Bikini seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Auch Daniela Katzenberger scheint das Ereignis nun mit etwas Verspätung zelebrieren zu wollen. Jedenfalls präsentiert sie uns freudig, was ihr Zweiteiler so alles kann.

Wir schreiben den 5. Juli 1946. Die französische Nackttänzerin Micheline Bernardini führt im Pariser Schwimmbad "Piscine Molitor" eine Weltneuheit vor: den allerersten Bikini, benannt nach einem gleichnamigen Atoll im Pazifik. Klar, dass das ebenso skandalös wie sensationell war.

75 Jahre später schreiben wir den 2. August 2021. Einen Skandal oder eine Sensation kann der Bikini schon lange nicht mehr lostreten. Statt im Pazifik befinden wir uns auf Mallorca im Mittelmeer. Und die Dame, die sich hier im Zweiteiler präsentiert, ist weder Französin noch Nackttänzerin, sondern Daniela Katzenberger. Ein Hingucker ist es dennoch allemal!

Lupenreiner Handstand

"Egal wie stark du bist … mein Bikini-Oberteil ist stärker", schreibt die "Katze" zu einem ihrer jüngsten Instagram-Posts. Auf zwei Fotos und in einem kurzen Clip ist sie im knallgelben Zweiteiler zu sehen.

Der eigentliche Star auf den Aufnahmen ist jedoch nicht die von Katzenberger zur Schau gestellte Bademode, sondern die 34-Jährige selbst. Schließlich vollführt sie mit ihrem Bikini einen lupenreinen Handstand. Nun gut, eine Palme muss ein klein wenig als Stütze herhalten. Doch mal ehrlich: Viele hätten auch Probleme damit, in so einen angelehnten Handstand zu kommen.

Die Fans hätten sicher nur allzu gern ihre Meinung zu Katzenbergers sportlicher Leistung unter dem Post hinterlassen. Doch daraus wird nichts. Seit einigen Wochen hat die "Katze" die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Profil deaktiviert. Warum genau, hat sie bislang nicht erklärt. Vor Kurzem machte sie sich jedoch in einem anderen Instagram-Post über die Oberflächlichkeit vieler Äußerungen in dem sozialen Netzwerk lustig.