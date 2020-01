Knapp vier Wochen war Daniela Büchner getrennt von ihren Kindern, um im australischen Dschungel zwischen Kakerlaken und Fischaugen nach den Sternen zu suchen. Nun ist die Witwe von "Malle-Jens" wieder zurück bei ihrer Familie. Und präsentiert freudestrahlend ein erstes Beweisfoto.

Reality-TV-Star Daniela "Danni" Büchner ist zurück im Kreise ihrer Liebsten. Nachdem sie in der ersten Januarwoche die Reise in den australischen Dschungel angetreten hatte, landete sie am gestrigen Donnerstag wieder auf Mallorca - und wurde dort schon sehnsüchtig erwartet.

Die Witwe von Mallorca-Auswanderer Jens Büchner (1969-2018) teilte ihre Freude über die Rückkehr zugleich mit ihren rund 200.000 Abonnenten bei Instagram. Es ist das erste persönliche Foto, das die 41-Jährige seit ihrem Aufbruch in das RTL-Dschungelcamp veröffentlicht hat - und es zeigt sie umringt von ihren fünf Kindern.

"Das Wichtigste! Schönste! IHR!"

Auf dem Arm trägt Büchner die kleinen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya aus der Ehe mit dem verstorbenen Auswanderer. Daneben sind die Töchter Jada Selin und Joelina Shirin sowie Sohn Volkan Sinan aus einer früheren Ehe zu sehen. Büchners Kommentar zur langersehnten Familien-Reunion: "Der schönste Moment für mich. Das Wichtigste! Schönste! IHR!"

Auf dem Schnappschuss ebenfalls zu sehen, ist das Kissen, das die 41-Jährige als Luxusgegenstand mit in das Camp genommen hatte. Es ist bedruckt mit zahlreichen Bildern ihrer Liebsten und den Wörtern "Meine Familie / Mein Team".

Büchner erreichte am Ende der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Platz drei. Ex-Boxweltmeister Sven Ottke belegte den zweiten Rang hinter dem "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger 2016 und neuen Dschungelkönig Prince Damien.