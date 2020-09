Die Reisebeschränkungen machen die Umsetzung des RTL-Dschungelcamps in Australien unmöglich. Der Sender kündigt nun den Umzug in ein anderes Land an. Die Umgebung wird deutlich rauer - die Stars tauschen Shorts gegen Thermo-Unterwäsche.

Wales statt Australien: In Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie zieht die für 2021 bei RTL geplante 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nach Wales um. Bereits das britische Pendant "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!" des Senders ITV 1 wird in seiner 20. Staffel statt aus dem australischen Dschungel im Vereinigten Königreich produziert. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden die Show im Januar täglich live aus Wales präsentieren.

Wales ist berühmt für seine stattlichen Schlösser, malerischen Burgen und urigen Ruinen. Am erfolgreichen Sendungskonzept wird auch auf der britischen Insel festgehalten, einzelne Formatbestandteile werden aber an den neuen Produktionsort angepasst. Für die neuen Prominenten wird die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" das größte Abenteuer ihres Lebens, auch wenn sie die Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen müssen. Sie dürfen sich auch in Wales auf Reis und Bohnen sowie jede Menge Nervenkitzel und Überraschungen auf dem Weg zum "König oder zur Königin des walisischen Dschungels" freuen. Täglich muss ein Star zur Prüfung antreten und nur bei erfolgreich absolvierter Prüfung gibt es mehr zu essen als Reis und Bohnen oder Bohnen und Reis.

"In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders. Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind", sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. Ein Ende der Show komme für den Senter und Produktionspartner ITV nicht infrage. "Wir wollen unbedingt im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air sein und sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können. 'Ich bin ein Star' ist seit so vielen Jahren im Januar für unsere Zuschauer das Highlight."

Die Teams von RTL und ITV würden bereits jetzt hinter den Kulissen an einer ganz besonderen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" arbeiten. "Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show", so Graf.