Bei "The Masked Singer" geht es um das Gesangstalent - der Ableger "The Masked Dancer" konzentriert sich vielmehr auf den Hüftschwung der Kandidaten. Gleich in der ersten Sendung muss ein Chansonstar von Weltrang die Show verlassen.

Ein Glühwürmchen wird ungewollt zur Eintagsfliege: Die international renommierte Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper ist als erste Prominente aus der neuen ProSieben-Show "The Masked Dancer" ausgeschieden. In der Sendung, in der Promis tanzen und sich dabei unter üppiger Verkleidung verbergen, erhielt die 58-Jährige am Donnerstagabend die wenigsten Stimmen der Zuschauer.

Für Ute Lemper war "The Masked Dancer" nur ein kurzes Intermezzo. (Foto: picture alliance/dpa)

Lemper - Musicaldarstellerin und Chansonstar von Weltrang - musste daher ihre Maske ablegen. Sie steckte in einem schillernden Glühwürmchen-Kostüm. "Ich dachte, meine Tanztage sind eigentlich vorbei", gestand Lemper nach der Enttarnung. Aber die Show habe sie dazu gebracht, wieder zu trainieren. "Ich bin glücklich, die Knochen sind nicht durchgeknackt", sagte sie. Das Fazit der gebürtigen Münsteranerin, die in den USA lebt: "Ich hab's noch ein bisschen in mir drin."

Das war ziemlich untertrieben, denn das Glühwürmchen hatte einen sehr eleganten Tanz gezeigt. Auf Lemper tippte dabei niemand. Moderator Steven Gätjen, der im Rateteam der Show sitzt, vermutete etwa die 36 Jahre alte Schauspielerin Palina Rojinski unter der Maske. Seine Kollegin Ruth Moschner war nach der Enthüllung fix und fertig. "Ich bin komplett schockverliebt", sagte sie.

"The Masked Dancer" ist ein Ableger der erfolgreichen ProSieben-Show "The Masked Singer". Im Original singen Prominente unter opulenter Kostümierung und geben mit ihrer Stimme Hinweise, wer unter der Maske stecken könnte. Im Spin-off wird nun getanzt. Nach der Auftaktfolge vom Donnerstag sollen noch drei weitere Shows folgen. Sechs bislang nicht enttarnte Promis sind noch im Rennen.