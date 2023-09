Ist Pete Davidson schon wieder vergeben? Nach der Trennung von Chase Sui Wonders soll er bereits mit der nächste Promi-Dame anbandeln. Der Comedian wurde angeblich zusammen mit "Outer Banks"-Schauspielerin Madelyn Cline gesichtet.

Neue Liebesgerüchte um Pete Davidson: Der Comedian soll mit Schauspielerin Madelyn Cline eine neue Frau an seiner Seite haben. Das berichten Quellen dem US-Magazin "People". Der Bericht über die angebliche Romanze folgt auf die Nachricht von August, dass Davidson und Schauspielerin Chase Sui Wonders nach weniger als einem Jahr Beziehung wieder getrennte Wege gehen sollen.

Cline war wiederum zuletzt mit DJ Zack Bia in Verbindung gebracht worden, nachdem sie sich im November 2021 von ihrem "Outer Banks"-Kollegen Chase Stokes getrennt hatte. Cline war in den Anfängen ihrer Schauspielkarriere in Serien wie "The Originals" oder "Stranger Things" zu sehen. Seit 2020 hat sie eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Outer Banks" inne. Auch Filmrollen konnte Cline bereits ergattern, unter anderem in "Der verlorene Sohn" und "Glass Onion: A Knives Out Mystery".

Davidson schwärmt von Ex-Freundinnen

Pete Davidson gehört seit 2014 zum Cast der berühmten US-Comedy-Show "Saturday Night Life". Neben seiner Karriere als Comedian ist er auch als Schauspieler unterwegs, etwa in der Horrorkomödie "Bodies, Bodies, Bodies" (2022) oder in "The Suicide Squad" (2021). Pete Davidson ist dafür bekannt, dass er in Sachen Liebesleben bereits bei sehr begehrten Promi-Frauen landen konnte. Dazu sollen Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale, "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor, Kim Kardashian oder Emily Ratajkowski gehören.

Über seine Ex-Freundinnen verliert Davidson nie ein schlechtes Wort. In einem Interview mit Moderator Charlamagne tha God von 2020 sagte er über seine Beziehungen: "Ich hatte das große Glück, einige wirklich wundervolle, schöne, coole, talentierte Frauen zu treffen."

Ex-Freundin Kim Kardashian sieht das rückblickend anders. Sie bereut "so schnell in eine andere Beziehung gesprungen" zu sein, erklärt sie laut des US-Magazins "People" in einer neuen Folge des Reality-Formats "The Kardashians". Sie habe sich von bestimmten Dingen ablenken wollen - und es sei nicht der richtige Weg, vor diesen Dingen wegzulaufen. Wie bei einem Mantra sage sie: "Es ist besser, sich damit zu befassen. Heilen... Sich damit befassen, heilen und dann fühlen."