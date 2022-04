Da ließ der Papa sich nicht lumpen: Vor der Hochzeit seines Sohnes lässt David Beckham einen Oldtimer umbauen - natürlich zeitgemäß als Elektroauto - und beschenkt Brooklyn damit. Die umbauende Firma veröffentlicht verblüffende Vorher-nachher-Bilder des Modells.

Was für ein Hochzeitsgeschenk: David Beckham hat seinem frisch verheiratetem Sohn Brooklyn einen fast 70 Jahre alten, aber zu einem Elektroauto umgebauten Jaguar geschenkt. Der 23 Jahre alte Brooklyn hatte am Samstag die vier Jahre ältere Nicola Peltz auf dem Anwesen von deren Vater in Florida geheiratet. Das Hochzeitgeschenk auf vier Rädern soll einen Wert von rund 500.000 Dollar (umgerechnet etwa 460.000 Euro) haben.

Beckham hatte den Jaguar XK140 bei dem Unternehmen Lunaz, in das er investiert, in Auftrag gegeben. Der Jaguar, Baujahr 1954, ist von Lunaz neu lackiert und zum Elektroauto überarbeitet worden. "Dieses bemerkenswerte Auto ist das perfekte Geschenk für seinen Sohn Brooklyn und seine Schwiegertochter Nicola an ihrem Hochzeitstag", sagte der Oldtimer-Liebhaber und CEO, David Lorenz, laut "Daily Mail". "Dieser außergewöhnliche Elektro-Oldtimer von Lunaz symbolisiert in jeder Hinsicht eine strahlende, positive Zukunft." Die Firma teilte im Übrigen auch ein Bild eines 1954er XK140 vor dem "Upcycling".

Nicht der erste alte E-Jaguar

Den Wagen bekam das Paar am Sonntagmorgen überreicht - aber erst, nachdem auch David und seine Ehefrau Victoria eine Spritztour damit unternommen hatten.

Das Auto ist auch das gleiche Modell, in dem Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018 von ihrer Hochzeit gefahren sind - das war ebenfalls mit einem Elektromotor ausgestattet. Der hellblaue Jaguar ist sicherlich ein teures Geschenk, im Übrigen aber nur einen Bruchteil der Hochzeitskosten wert, die sich auf 3,5 Millionen Dollar (etwa 3,2 Mio. Euro) belaufen sollen.

Über die immensen Kosten der Hochzeit zeigten sich viele Nutzer in den sozialen Netzwerken empört. Sie spielten auf die aktuellen humanitären Krisen, auf das junge Alter der Frischvermählten sowie auf Energiepreise, die normal verdienende Menschen belasteten, an.