Vor eineinhalb Jahren stirbt Demi Lovato beinahe an einer Drogenüberdosis. Jetzt feiert sie ihr zweites Leben mit einem neuen Tattoo. Und das prangt an einer gut sichtbaren Stelle ihres Körpers.

Hinter Demi Lovato liegen schwere Zeiten. Seit Jahren hat der ehemalige Disney-Star immer wieder mit Depressionen, Essstörungen, Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Im Sommer 2018 stirbt die 27-Jährige nach einer Überdosis dann sogar beinahe. Zum wiederholten Male muss sie sich damals in eine Klinik begeben und ist seither clean.

Dass sie eine neue Chance bekommen hat, feiert Lovato jetzt mit einem neuen Tattoo. Auf der linken Seite ihres Halses steht in feiner Schreibschrift das Wort "Survivor", also "Überlebende", gestochen vom Tattoo-Künstler Dr. Woo aus Los Angeles, der das Foto auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Zwar hat Lovato das Bild selbst noch nicht geteilt, doch sprach sie neulich bei einem Auftritt bei den Vogue Summits in L. A. über ihre Vergangenheit und auch über den Rückfall. "Ich habe einiges durchgemacht und sehe eine Kämpferin. Ich sehe zwar keinen Championship-Gewinner, aber jemanden, der weiterkämpft, egal was sich ihm in den Weg stellt." 2019 sei ein nachdenkliches Jahr für sie gewesen, fügte sie an. "Ich habe viel gelernt, vieles durchgemacht."

Schon Mitte Oktober war Demi Lovato beim Tätowierer. In Gedenken an einen plötzlich verstorbenen Freund namens Tommy ließ sie sich damals ein hauchdünnes T auf die Innenseite ihres linken Arms stechen. Auch er war offenbar drogenabhängig und starb an einer Überdosis, denn Lovato schrieb zu einem Foto des Motivs: "Eine Suchtkrankheit ist kein Spaß. Wegen dieser schrecklichen Krankheit hat der Himmel nun einen Engel mehr. Wenn ihr mit Suchtproblemen kämpft oder jemanden kennt, der es tut, holt euch bitte Hilfe!"