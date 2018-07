Unterhaltung

"Das ist schrecklich": Demi Lovato sagt Konzert ab

Mittlerweile soll es ihr wieder besser gehen. Doch Demi Lovatos mutmaßlicher Drogenrückfall bleibt nicht ohne Folgen. Einen geplanten Auftritt muss sie absagen, während sich weitere Prominente um sie sorgen, darunter auch Justin Bieber.

Nach ihrem mutmaßlichen Drogenrückfall hat Demi Lovato ein ursprünglich für Sonntag in Kanada geplantes Konzert abgesagt. Dies gab der Veranstalter bekannt. Grammy-Preisträger Jason Mraz, der zusammen mit Lovato bei dem Konzert in Echo Beach auftreten sollte, twitterte: "Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen Fans und den Anhängern von Demi Lovato. Wir wünschen ihr gute Gesundheit und Erholung."

Unterdessen äußerten weitere Prominente ihr Mitgefühl mit Lovato, darunter auch Justin Bieber. "Es ist sehr traurig. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber meine Gebete gehen an sie und ihre Familie", erklärte er in einem Video, das die Seite "The Blast" veröffentlichte. "Ich dachte, sie sei clean. Das ist schrecklich", fügte Bieber hinzu.

Ex-Freund ist "geschockt"

Zuvor hatte sich auch Wilmer Valderrama, mit dem die Sängerin von 2010 bis 2016 liiert war, betroffen gezeigt. Der Schauspieler sei "geschockt", sagte eine ihm nahestehende Quelle dem US-Magazin "People". Zwar habe Valderrama gewusst, "dass sie eine harte Zeit durchmachen musste, aber darauf war er nicht vorbereitet". Lovato "zurück an einem so traurigen und verletzbaren Ort zu sehen, bricht ihm das Herz", so der Insider weiter.

Wie "Eonline" berichtet, soll Valderrama seine Exfreundin am Mittwoch auch im Krankenhaus besucht haben. Über zwei Stunden soll er bei ihr verbracht haben. Anschließend habe er sehr niedergeschlagen gewirkt, wird eine nicht näher genannte Quelle zitiert. Valderrama sei in düsterer und ernster Stimmung gewesen.

Wach und mit Familie zusammen

Lovato war am Dienstag in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Sie soll Medienberichten zufolge eine Überdosis einer unbekannten Substanz genommen haben. Erste Berichte, es habe sich um Heroin gehandelt, sind unbestätigt.

"Demi ist wach und mit ihrer Familie zusammen, die sich bei allen für die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bedankt", hieß es inzwischen in einem Statement ihres Managements. Lovato hatte in der Vergangenheit offen über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme geredet. Dennoch galt sie seit sechs Jahren als clean. In ihrem Haus sollen auch am Dienstag keine Drogen gefunden worden sein.

Quelle: n-tv.de