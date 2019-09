Demi Moore ist beim amerikanischen Frühstücksfernsehen zu Gast. Die Geschichte, die sie erzählt, hat aber so gar nichts mit einem fröhlichen Start in den Tag zu tun. Moore enthüllt ein furchtbares Geheimnis.

Demi Moore hat die Geschichte ihrer Vergewaltigung öffentlich gemacht. Im US-Fernsehen berichtete der Hollywoodstar, wie es zu dem Vorfall kam. Sie sei 15 Jahre alt gewesen, so Moore gegenüber Diane Sawyer von "Good Morning America". Als sie nach Hause gekommen sei, habe ein älterer Mann auf sie gewartet und sie missbraucht. Er habe ihre Mutter gekannt, so die 56-Jährige. Tatsächlich soll es ihre Mutter gewesen sein, die das Verbrechen arrangiert habe.

"Es war Vergewaltigung", schreibt Moore in ihrer Biografie "Inside Out", für die sie derzeit die Werbetrommel rührt. "Und ein erschütternder Betrug, der sich in der grausamen Frage des Mannes zeigte: 'Wie fühlt es sich an, für 500 Dollar von der eigenen Mutter für Sex verkauft zu werden?"

Suchtprobleme in der Familie

Sie habe ihm nicht geglaubt, dass er ihre Mutter bezahlt habe, schränkt Moore die Geschichte im Fernsehinterview ein. Ihre Mutter habe dem Mann allerdings sicherlich den Zugang zur Wohnung ermöglicht und ihm so die Gelegenheit gegeben, dort auf ihre Tochter zu warten und sich an ihr zu vergehen.

Laut Moore war ihre Mutter Alkoholikerin. Sie soll ihre Tochter mit in Bars genommen haben, um Männer auf sich aufmerksam zu machen. Moores Mutter ist 1998 verstorben.

Moore hatte in der Vergangenheit selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen. Bereits während der 1980er Jahre wurde sie wegen ihrer Abhängigkeit von Alkohol und Drogen behandelt. Im Rahmen von "Good Morning America" enthüllte sie nun, wie ihr Leben 2012 nach der Trennung von ihrem Mann Ashton Kutcher erneut aus den Fugen geriet und wie sie danach wieder zu sich gefunden habe.