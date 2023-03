Mit ihrem neuen Album "Memento Mori" erklimmen Depeche Mode die Spitze der deutschen Charts - und stellen einen Rekord auf, der sogar die Beatles in den Schatten stellt. Dabei geht es ums Sterben und die Sterblichkeit.

Depeche Mode haben in den deutschen Albumcharts einen neuen Rekord aufgestellt. Mit ihrem am 24. März erschienenen Album "Memento Mori" hat die britische Band die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. Das erste Studioalbum seit dem Tod von Mitbegründer Andy Fletcher ist damit bereits der zwölfte Nummer-eins-Erfolg von Depeche Mode in den deutschen Charts. Keine internationale Gruppe, nicht einmal die legendären Beatles, haben dies jemals erreicht.

Depeche Mode diente die Produktion ihres 15. Studioalbums nach eigener Aussage als Trauerbewältigung nach Andy Fletchers viel zu frühem Tod am 26. Mai 2022. "Es hat uns einfach geholfen, dass wir uns auf etwas konzentrieren konnten, das uns in den Jahren zuvor alle mit Leidenschaft erfüllt hatte", verriet Mitbegründer Martin Gore vor wenigen Tagen der "Welt am Sonntag". Fletcher starb im Alter von nur 60 Jahren an einem Riss in der Hauptschlagader. Aktuell befindet sich die Band auf ihrer großen "Memento Mori Welttournee", die sie ab dem 26. Mai 2023 auch nach Deutschland führen wird.

Auch Grönemeyer und Lana Del Rey steigen in die deutschen Charts ein

Mit seinem neuen Album "Das ist los" ist auch Pop-Größe Herbert Grönemeyer auf Platz zwei in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey holt sich mit ihrem neuen Langspieler "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" den dritten Platz vor den Rock-Legenden von Pink Floyd, deren klassisches Album "The Dark Side of the Moon" anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde und von Rang 42 auf Position vier klettert. Komplettiert werden die Top fünf von Subway To Sally mit ihrem neuen Album "Himmelfahrt". In den deutschen Single-Charts liegen Udo Lindenberg und Apache 207 mit "Komet" bereits zum neunten Mal an der Spitze.