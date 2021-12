"The Voice Of Germany"-Finale

"The Voice Of Germany"-Finale Der neue Basti Fantasti Von Kai Butterweck

James Arthur und Johannes Oerding jubeln, ganz Thüringen bebt. Nach Sebastian Deisler und Bastian Schweinsteiger kürt die Nation einen neuen "Basti Fantasti": Sebastian Krenz gewinnt den Titel "The Voice of Germany 2021".

Wochenlang war die Elite der Deutschpop-Branche wieder auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, dem ultimativen Goldkehlchen, der "Voice of Germany" des Jahres 2021. Nun stehen die letzten sechs Kandidaten ein finales Mal auf der berühmten Bühne und präsentieren der Primetime-Nation ihre musikalischen Trademarks.

Diesmal ganz vorne mit dabei im Rennen um die hiesige Gesangskrone sind Blind-Audition-König Sebastian Krenz - sein Debüt-Auftritt erzielte auf Youtube mehr als sechs Millionen Aufrufe -, das rockende Tattoo-Duo Charlene und Florian Gallant, das stimmgewaltige Diana Ross-Double Gugu Zulu, "Comeback-Stage"-Kandidatin Linda Elsener und die laut Coachin Sarah Connor wie "eine alte Seele" singende Katarina Mihaljević.

Kurz vor dem Startschuss trällern alle Kandidaten noch ein letztes Mal gemeinsam auf der großen Showbühne - "Shake It Out". Dann schießt Linda aus Team Elif die erste Gesangsrakete unters Berliner TV-Studiodach. Zusammen mit Charts-Barde James Blunt eröffnet die gebürtige Schweizerin den Abend. Drei Minuten später ist nicht nur der Star-Gast von der Insel begeistert: "She nailed it!", jubelt James Blunt.

Putzfrauen hält es nicht mehr auf ihren Sitzen

Das Tor in Richtung Pop-Olymp ist nun sperrangelweit offen. Und es gibt an diesem Abend niemanden mehr, der sich auf dem Weg dorthin noch irgendwie verirrt. "Eigentlich hätten es alle verdient!", fasst Johannes Oerding die Gesamtsituation kurz und treffend zusammen. Neben den Duetten mit ihren Coaches beeindrucken die "Talents" auf Augenhöhe mit bereits etablierten Kollegen der Hit-Branche. Zwar musste Ed Sheeran kurzfristig absagen - es gab wohl einige Corona-Fälle innerhalb seines Reise-Teams -, aber mit James Blunt, James Morrison, James Arthur, Michael Patrick Kelly und Special-Guest-Sängerin Birdy ("I Only Want To Be With You") lässt es sich auch ganz gut feiern.

Eingehüllt in reichlich Trockeneisnebel und umrahmt von Feuersäulen und reichlich Konfetti ziehen die Kandidaten alle Register. Da hält es sogar zwei Studio-Putzfrauen nicht mehr auf ihren Sitzen. Kurz nach dem Duett von Sebastian und Johannes stürmen zwei hochmotivierte Masken-Damen auf die Bühne und fegen und wischen, was das Zeug hält. Ebenfalls völlig aus dem Häuschen sind die vielen mit angereisten Fan-Clubs der Kandidaten. Die beiden Show-Moderatoren Lena Gercke und Schölermann-Ersatz Steven Gätjen haben es zwischen den Songs hörbar schwer, sich gegen all die jubelnden Chöre durchzusetzen.

James Arthur und Johannes Oerding ballen die Fäuste

Musikalisch begegnen sich alle "Talents" auf Augenhöhe. Gugu Zulu hat das Stimm-Drama drauf wie die ganz großen Diven der Pop-Branche. Linda Elsener könnte auch problemlos als Stimm-Double von Florence Welche durchgehen. Das Duo Charlene und Florian Gallant deckt die komplette Pop-Rock-Palette ab. Und Katarina Mihaljević und Sebastian Krenz treffen die höchsten Töne wie Darts-Champ Gerwyn Price die Triple-20.

Am Ende kann es aber nur einen Gewinner geben. Nach über drei Stunden High-End-Entertainment reißt schließlich Sebastian Krenz jubelnd die Arme in die Luft. Der 29-jährige Sänger aus Thüringen belegt den ersten Platz mit rund 36 Prozent der Zuschauerstimmen. "Wahnsinn!", schallt es durch die Halle. Da ballt natürlich auch Coach Johannes Oerding grinsend die Fäuste.

Sebastians Duett-Partner hatte schon so eine Ahnung: "He's the Winner!", flüsterte James Arthur bereits eine Stunde vor der finalen Abstimmung ins Mikrofon. Recht hat er gehabt, der gute James. Deutschland hat endlich wieder einen Basti Fantasti!