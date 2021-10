Vom ESC zu "The Voice" Ann Sophie nimmt an Blind Auditions teil

Bringt ihr "The Voice of Germany" mehr Glück? Ann Sophie.

Dass ehemalige Teilnehmer von "The Voice of Germany" zum Eurovision Song Contest vorstießen, gab es schon. Aber umgekehrt? Ann Sophie, die Deutschland 2015 beim ESC vertrat, sorgt nun für diese Premiere. Sie hofft, die Coaches nur mit ihrer Stimme zu überzeugen.

Sängerin Ann Sophie tritt bei "The Voice of Germany" an. An diesem Donnerstag wird sie in der dritten Ausgabe der Blind Auditions in der Pro7-Show zu sehen sein. "Ich habe richtig lange überlegt, ob ich mich traue, hier mitzumachen. Für mich ist 'The Voice' der Schritt, um mich nochmal zu zeigen und mir eine zweite Chance zu geben", erklärt die 31-Jährige dem Sender zufolge.

2015 vertrat sie Deutschland beim ESC. (Foto: picture alliance / dpa)

2015 war Ann Sophie mit dem Song "Black Smoke" beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien für Deutschland an den Start gegangen. Nicht ein einziger Punkt sprang damals für ihre Performance heraus. Als Letztplatzierte reiste sie nach Hause. "Danach ist dann einfach Stopp. Ich dachte, das war's dann jetzt wohl. Wer will denn mit einem Verlierer ein Musical spielen?", erinnert sie sich.

Erst drei Jahre später hat sie wieder für Engagements vorgesungen. Das Pandemie-Jahr nutzte sie, um selbst Musik zu schreiben und zu produzieren. Jetzt folgt der TV-Auftritt, mit dem sie die Zweifel beseitigen will: "Wenn sich jemand umdreht, weiß ich, dass ich auf der Bühne richtig bin." In der Show sitzen die Coaches Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding.

Pleiten, Pech und Pannen

Ann Sophie hatte seinerzeit beim Song Contest eine äußerst undankbare Rolle übernommen. Nachdem der eigentliche Sieger des Vorentscheids, Andreas Kümmert, vor laufenden Kameras seinen Rückzug von der ESC-Teilnahme verkündet hatte, sprang sie für ihn ein.

Doch auch ansonsten gliedert sich der damalige Auftritt von Ann Sophie, die bürgerlich Ann-Sophie Dürmeyer heißt, in eine ganze Reihe an Pleiten, Pech und Pannen bei dem Contest in den vergangenen Jahren ein. Auch die nach ihr im Folgejahr für Deutschland antretende Jamie-Lee ergatterte mit "Ghost" nur den letzten Platz, gefolgt von Sängerin Levina, die 2017 mit ihrem Song "Perfect Life" ESC-Vorletzte wurde. Für einen Lichtblick sorgte Michael Schulte, als er 2018 mit "You Let Me Walk Alone" immerhin als Vierter aus dem Wettbewerb hervor ging.

Jamie-Lee und Michael Schulte schafften als ehemalige "The Voice of Germany"-Teilnehmer den Sprung auf die internationale ESC-Bühne. Mit Ann Sophie schlägt nun erstmals eine Künstlerin den Weg in entgegengesetzter Richtung ein.