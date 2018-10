Unterhaltung

"Killers of the Flower Moon": DiCaprio und Scorsese schmieden Filmpläne

Fünf gemeinsame Filme haben die beiden Hollywood-Schwergewichte Scorsese und DiCaprio bereits hinter sich. Nun ist ein neuer Streifen in der Mache. Im Mittelpunkt des Films soll die Verschwörung um den nordamerikanischen "Osage"-Indianerstamm stehen.

Im vergangenen Jahr war es durchgesickert, nun scheint es wahr zu werden: Kult-Regisseur Martin Scorsese und Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio haben ihr nächstes Filmprojekt unter Dach und Fach gebracht. Wie die US-Branchenseite "Variety" berichtet, wird das Dream-Team den Bestseller "Killers of the Flower Moon" von David Grann verfilmen.

Die ersten Spekulationen zu den Plänen von DiCaprio und Scorsese kamen im vergangenen September auf, nun ist mit "Imperative Entertainment" offenbar ein Filmstudio bereit, den Film zu finanzieren. "Nachdem ich David Granns Buch gelesen hatte, fing ich sofort an, es zu sehen - die Leute, die Einstellungen, die Handlung - und ich wusste, dass ich es in einen Film verwandeln musste", wird Scrosese von "Variety" zitiert.

Die Handlung dreht sich um den nordamerikanischen "Osage"-Indianerstamm: Als in den 1920er-Jahren Öl auf ihrem Land gefunden wurde, wurden sie nacheinander ermordet. Das damals noch recht junge FBI nahm sich dem Fall an, als die Zahl der Toten immer weiter stieg. Dabei deckten die Ermittler eine ungeheuerliche Verschwörung auf.

Damit haben die beiden Hollywood-Schwergewichte momentan das zweite Projekt in der Pipeline. Bereits im vergangenen September war von einer neuerlichen Zusammenarbeit an dem Polit-Drama "Roosevelt" berichtet worden. Darin soll DiCaprio in die Rolle des 26. Präsidenten der USA, Theodore "Teddy" Roosevelt, schlüpfen.

Insgesamt wäre es mit "Roosevelt" also das bisher siebte Projekt der beiden Oscar-Gewinner. Sie haben bereits "Gangs of New York" (2003), "Aviator" (2004), "Departed - unter Feinden" (2006), "Shutter Island" (2010) und "The Wolf of Wall Street" (2013) zusammen gedreht. Doch damit nicht genug: Neben "Roosevelt" und "Killers of the Flower Moon" arbeiten die beiden angeblich auch noch an der Buchadaptation von Erik Larsons "The Devil In The White City".

Quelle: n-tv.de