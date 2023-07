Drei Jahre ist es her, dass Diana Herold und ihr Mann Michael Tomaschautzki das "Sommerhaus der Stars" aufmischten. In der berühmt-berüchtigten Mobbing-Staffel der RTL-Show gerieten auch sie mehrfach zwischen die Fronten. Ein Klacks allerdings angesichts des Schicksalsschlags, den die beiden jetzt erleiden.

Bekannt wurde Diana Herold in den 90er-Jahren durch ihre Rolle in Michaels Herbigs "Bullyparade". Viel zu sagen hatte sie in der Comedy-Show zwar nicht. Dafür durfte sie aber 2020 im "Sommerhaus der Stars" bei RTL und auf RTL+ demonstrieren, dass sie nicht gerade auf den Mund gefallen ist.

Herold und ihr Mann Michael Tomaschautzki waren damit Teil der Staffel, über die noch heute viel gesprochen wird. Im Prinzip lautete das Motto damals: Jeder gegen jeden im "Sommerhaus". Im Mittelpunkt stand jedoch die Auseinandersetzung der Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou mit dem Ex-RTL-Rosenkavalier Andrej Mangold.

Der Trennungsfluch, der viele "Sommerhaus"-Paare nach ihrer Teilnahme an der Show ereilt, blieb Herold und Tomaschautzki zum Glück erspart. Dafür meldet sich die 49-jährige Schauspielerin nun mit einer anderen Hiobsbotschaft zu Wort: Ihr zwei Jahre älterer Mann, den sie 2017 geheiratet hat und mit dem sie einen gemeinsamen Sohn bekam, hat einen Herzinfarkt erlitten.

In künstliches Koma versetzt

Auf ihrer Instagram-Seite geht Herold ins Detail: "Michael hat am Muttertag einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sein Körper wurde gekühlt, für fast zwei Wochen ins künstliche Koma versetzt, er hatte eine Lungenentzündung zu überstehen."

Nur weil sie ihm schnell helfen konnte und dank der unmittelbaren ärztlichen Hilfe sei ihr Mann noch am Leben, führt Herold aus. "Es war lange nicht klar, ob Michael es schaffen würde", erklärt sie. Inzwischen befinde sich Tomaschautzki aber auf dem Weg der Besserung und absolviere eine Reha am Chiemsee.

"Der Schock sitzt tief, es wird lebenslang eine große Umstellung für uns als Familie in unseren Gewohnheiten folgen und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, so sind wir aus tiefstem Herzen dankbar, dass alles auf einem guten Weg ist!", resümiert sie.

An ihre Fans richtet Herold dann noch einen Appell: "Ich möchte euch an dieser Stelle unbedingt aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Erste Hilfe zu beherrschen. Hätte das nicht funktioniert, wäre Michael nicht mehr unter uns."

Herold ist mittlerweile auch unter die Sängerinnen gegangen. Der Titel ihres neuen Songs "Engelsflügel" ist unfreiwillig passend zu der tragischen Situation. "Denn wir sollten getragen werden von Engelsflügeln in Form von allem, was wir an Hilfe und Zuwendung brauchten und bekamen", schreibt Herold.