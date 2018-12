Unterhaltung

"Ich bin müde": Diane Kruger spricht erstmals übers Baby

Anfang November werden Diane Kruger und Norman Reedus Eltern. Danach ist es erstmal ruhig um die junge Familie. Jetzt verrät die Schauspielerin in einem Interview das Geschlecht des Kindes.

Ihr Baby ist angeblich schon über vier Wochen alt, doch öffentlich bestätigt hatten die Eltern Diane Kruger und Norman Reedus die Geburt des Nachwuches bislang nicht. Jetzt hat sich die 42-jährige Kruger in einem Interview mit dem US-Magazin "Extra" zum ersten Mal zum Baby geäußert.

"Sie ist sehr klein, aber ich bin müde", sagte die deutsche Schauspielerin mit Hollywood-Karriere in dem Gespräch und verrät damit auch gleich das Geschlecht des Kindes. Es ist ein Mädchen. Sie selbst fühle sich wie eine Superheldin, so Kruger weiter. Offenbar wie eine sehr, sehr müde Superheldin.

Kruger und der 49-jährige Reedus lernten sich 2015 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Für Kruger ist es das erste Kind. Der "The Walking Dead"-Darsteller Reedus hat bereits eine 19-jährige Tochter aus seiner Beziehung mit Model Helena Christensen, mit der er von 1998 bis 2003 zusammen war.

Null Babypfunde

Am Abend konnte sich die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass bei Kruger von Babypfunden zumindest nichts zu sehen ist. Bei der Premiere von "Welcome to Marwen" in Hollywood zeigte sie sich schlank wie eh und je auf dem roten Teppich.

In dem Drama von Robert Zemeckis ("Forrest Gump", "Cast Away - Verschollen") über die wahre Geschichte eines Mannes, der nach einer Prügelattacke sein Gedächtnis verliert, spielt Kruger selbst mit. In Deutschland kommt der Film Ende März in die Kinos.

Quelle: n-tv.de