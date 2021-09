Schon im vergangenen Jahr müssen Die Ärzte ihre für den Herbst geplante "In The Ä Tonight"-Tournee aufgrund von Corona verschieben. Seither hoffen die Fans auf die neuen Termine ab Oktober, doch auch daraus wird nichts. Die Berliner streichen die Tour nun ersatzlos.

Traurige Nachrichten für alle Fans von Die Ärzte. Die Berliner Punkrocker haben die noch für dieses Jahr geplanten Konzerte der "In The Ä Tonight Tour" komplett abgesagt. "Heute ist ein schwarzer Tag", heißt es auf der Bademeister.com-Homepage von Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez.

Im vergangenen Jahr musste die Tour bereits aufgrund von Corona verschoben werden. Der Auftakt für die ausverkauften Konzerte war nun eigentlich für den 30. Oktober in Berlin geplant. Bei der Konzertreise durch 15 Städte waren 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich vorgesehen.

"Seit Monaten haben unser Tourveranstalter KKT und unser Management gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Veranstalterbranche hinter den Kulissen versucht, eine bundesweit einheitliche Regelung für Konzerte zu verhandeln", so die Band zur Absage. "Das hat (so kurz vor den Wahlen) nicht funktioniert." Je nach Bundesland seien Konzerte ohne Abstand unterschiedlich geregelt. Eine "so große Tour wie die von uns geplante mit derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage" sei so nicht möglich.

"Wollen wir wirklich das Risiko eingehen?"

"Und wenn schon die zuständigen Behörden und Politiker uneinig sind, was für alle sicher und gesund ist, woher sollen wir es dann wissen? Wollen wir wirklich das Risiko eingehen, auf Kosten eurer Gesundheit herauszufinden, dass wir uns (oder die zuständigen Behörden sich) geirrt haben?", fragt die Band ihre Fans. Und gibt auch gleich die Antwort: "Nein." Aus logistischen und organisatorischen Gründen sei es keine Option, die weitere Entwicklung abzuwarten. "Egal, wie man es auch dreht und wendet: Es ist eine verdammte Shice-Situation." Der Preis bereits gekaufter Tickets soll zurückerstattet werden.

Die Absage kommt kurz vor einer neuen Veröffentlichung. Rund ein Jahr nach dem jüngsten Album "Hell" sind mit dem Album "Dunkel" für kommenden Freitag insgesamt 19 Songs angekündigt. Ein Interview dazu gibt es in Kürze auf ntv.de zu lesen.

Die Ärzte haben zwei weitere Konzerttourneen in Planung. Die Band spielt im kommenden Jahr während der "Buffalo Bill in Rom Tour 2022" 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auftakt ist am 3. Juni in Hannover. Ebenfalls für 2022 hat die Band eine Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten teils in kleinen Clubs angekündigt. Die "Berlin Tour MMXXII" führt von Mai bis August durch neun Clubs und Konzerthallen und umfasst auch zwei Open-Air-Auftritte.