"Für mich soll's rote Rosen regnen" heißt es in Hildegard Knefs berühmtem Song. Doch bei der diesjährigen Ausgabe von "Die Bachelorette" winkt den Kandidaten erstmals auch eine gelbe Schnittblume. Und das ist nicht das einzige Novum in der Sendung.

Zunächst einmal: Happy birthday nachträglich, liebe Melissa Damilia! Schließlich feierte die diesjährige "Bachelorette" am gestrigen Mittwoch ihren 25. Geburtstag. Oder wie sie es selbst auf ihrer Instagram-Seite erläuterte: ihren 25. "Pörtschelday = Purzeltag = Geburtstag". So nennt man das wohl in ihrer baden-württembergischen Heimat.

Ja, Damilia ist tatsächlich gerade erst 25 geworden. Damit hat sie schon mal eine Besonderheit auf ihrer Seite: Sie ist die bis dato jüngste "Bachelorette" aller Zeiten.

Doch bei diesem Alleinstellungsmerkmal soll es nicht bleiben. In der mittlerweile siebten "Bachelorette"-Staffel werden Damilia und ihre Herzbuben auch mit einigen Neuerungen konfrontiert, die es so in der RTL-Show noch nie gegeben hat.

"Nacht der Rosen" im Tageslicht

So werden sich die ehemalige "Love Island"-Kandidatin und die 20 Männer, die um ihre Zuneigung buhlen, auf der griechischen Insel Kreta nicht wie bisher im Mondlicht begrüßen. Das Kennenlernen findet vielmehr vor der Villa im Tageslicht statt.

Das Gleiche gilt für die erste "Nacht der Rosen". Klingt komisch, ist aber so: Auch sie wird bei Tageslicht über die Bühne gehen.

Die Rosenkavalierin vergibt dabei diesmal nicht nur rote Rosen. Erstmals überreicht sie einem Herren der Schöpfung bereits vor der eigentlichen Rosenvergabe auch eine gelbe Blume. Diese sichert dem Kandidaten nicht nur das vorzeitige Weiterkommen in die nächste Runde. Sie markiert auch die Einladung für das erste Einzeldate mit der "Bachelorette".

Von "Love Island" zur "Bachelorette"

Melissa Damilia nahm 2019 an der RTLzwei-Show "Love Island" teil. Zuletzt sah man sie auch im Format "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand". Zusätzliche Popularität bescherte ihr zudem ein kurzes Techtelmechtel mit dem ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Pietro Lombardi. Doch weil es nirgends bisher für sie so richtig gefunkt hat, darf sie nun als "Bachelorette" ihr Glück versuchen.

Ausgestrahlt wird die neue Staffel ab 14. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL. Das große Finale steigt am 2. Dezember. Natürlich ist "Die Bachelorette" auch bei TVNOW abrufbar.