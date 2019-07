Unzählige Male wurde ihre Beziehung schon totgesagt. Doch siehe da: David und Victoria Beckham sind immer noch ein Paar. Das muss gefeiert werden. Finden zumindest die beiden selbst und singen sich gegenseitig ein Loblied bei Instagram.

Da haben sich anscheinend zwei gefunden: Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren gaben sich Victoria Adams und David Beckham das Jawort. In einem irischen Schloss, auf goldenen Thronen sitzend, wuchs am 4. Juli 1999 zusammen, was offenbar zusammengehörte. Den besonderen Tag nahmen Posh Spice und der Ex-Fußballstar nun zum Anlass, um ihre Liebe auf Instagram zu feiern.

Victoria Beckham postete ein Video, das in schneller Folge Szenen aus 20 Ehejahren zeigt. Die Hochzeit, verschiedene Partnerlooks, Auftritte zu verschiedenen Anlässen. Dazu kommentierte Victoria: "Heute sind es 20 Jahre. Ich liebe dich so sehr. Tausend Küsse." Damit traf das Ex-Spice-Girl offenbar den richtigen Ton, über vier Millionen Likes sammelte ihr Post in nur wenigen Stunden ein.

Skeptiker Lügen gestraft

Auch Ehemann David ließ sich nicht lumpen und postete eine Bilderstrecke auf Instagram, die ebenfalls Szenen ihrer Ehe abbildet. Darunter ist ein Familien-Porträt, das neben den beiden Jubilaren auch die vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) zeigt.

Der ehemalige Kapitän der "Three Lions" kommentierte: "Wow, 20 Jahre, schau an, was wir erschaffen haben. Ich liebe dich so sehr." Ganz so erfolgreich wie seine Frau war David Beckham nicht mit seinem Post. Er schaffte es in derselben Zeit gerade mal auf 1,7 Millionen Likes.

Doch Likes hin oder her - freuen können sich die Beckhams jedenfalls darüber, alle Skeptiker Lügen gestraft zu haben. Schließlich wurde den beiden in den vergangenen Jahren immer wieder nachgesagt, ihre Beziehung stünde auf wackligen Beinen, diverse Affärengerüchte inklusive. Bislang jedoch hat die Ehe von David und Victoria Beckham allen Widrigkeiten getrotzt - egal, ob es sie tatsächlich gab oder sie dem Paar nur angedichtet wurden.