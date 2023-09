Ganze 24 Jahre sind David und Victoria Beckham inzwischen verheiratet. Neben vielen Höhen gab es sicher auch so einige Tiefen in ihrer Beziehung. Doch heute scheint kein Blatt mehr zwischen sie zu passen. So wie damals bei ihrem Kennenlernen, über das die beiden nun auspacken.

Heute sind "Die Beckhams" kaum noch auseinanderzudividieren. Doch es gab eine Zeit, weit zurück in den 90er-Jahren, in der sich die beiden erst einmal beschnuppern mussten. Nun berichten Ex-Fußballstar David Beckham und seine heutige Frau, Modedesignerin Victoria, von ihrer ersten Begegnung bei einem Fußballspiel.

"Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um - manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen", sagt Victoria Beckham in einem Clip zu einer neuen Netflix-Doku, die auf den schlichten Namen "Beckham" hört. "Als ich ihn in der Fußballer-Lounge sah, waren alle anderen Fußballer an der Bar, aber er stand da und sprach mit seinen Eltern. Und ich stehe meiner Familie sehr nahe - und ich liebe diese Seite an ihm", so die 49-Jährige.

Ihr 48-jähriger Mann wiederum erklärt: "Als ich das erste Mal mit ihr sprach, fand ich sie einfach toll." Bereits vor drei Jahren hatte David Beckham mit dem US-Moderator Jimmy Fallon über das Kennenlernen seiner heutigen Frau gesprochen. Demnach war es bei ihrem ersten Besuch in der Fußballer-Lounge noch zu keinem Gespräch gekommen. "Aber in der folgenden Woche kam sie zurück nach Manchester, um ein weiteres Spiel anzuschauen", so der ehemalige britische Nationalspieler. Sie hätten sich dann etwa eine Stunde unterhalten. Schließlich habe sie ihm ihre Nummer auf ein Zugticket geschrieben, "das ich noch immer habe".

Hochzeit 1999

David Beckham begann seine Karriere als Profi-Fußballer Anfang der 90er-Jahre bei Manchester United, wo er bis 2003 blieb, ehe er zu Real Madrid wechselte. Nach weiteren Stationen in den USA, Italien und Frankreich beendete er seine aktive Laufbahn 2013. Victoria Beckham, die als Victoria Adams zur Welt kam, wurde als Mitglied der Girlgroup Spice Girls berühmt, der 1996 mit "Wannabe" ein erster Welthit gelang. Im Gegensatz zu ihren Bandkolleginnen hat sie ihre Popstar-Karriere seit Jahren auf Eis gelegt und konzentriert sich stattdessen auf die Modebranche.

Seit 1999 sind David und Victoria Beckham verheiratet. Am 4. Juli feierten sie ihren 24. Hochzeitstag. Zusammen haben sie vier Kinder. Insbesondere während David Beckhams Zeit bei Real Madrid rankten sich immer wieder auch Krisengerüchte um die Ehe. Doch das scheint endgültig hinter dem Paar zu liegen. Die vierteilige Doku "Beckham" ist ab 4. Oktober auf Netflix zu sehen.