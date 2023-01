Im März 2022 erschüttert der Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins mit nur 50 Jahren die Foo Fighters. Auch die Fans der Gruppe um Sänger Dave Grohl sind in Sorge, scheint die Auflösung der Band doch nicht ausgeschlossen. Aber zum Jahreswechsel werden sie mit einer guten Botschaft beglückt.

Die Fans der Foo Fighters sind erleichtert über die Nachricht, dass die Band auch ohne Taylor Hawkins weitermachen will. Der Schlagzeuger war am 25. März 2022 im Alter von lediglich 50 Jahren überraschend gestorben. Seitdem ist die Band bis auf zwei Tribute-Konzerte im September zu Ehren ihres Drummers nicht mehr aufgetreten. Mit einer Nachricht auf Instagram meldete sich die Band um Dave Grohl jetzt aber im neuen Jahr zurück.

2022 beschreiben die Band-Mitglieder in dem Statement als das "schwierigste und tragischste Jahr", das sie in ihrer Karriere erlebt haben. Ihnen sei dadurch aber auch bewusst geworden, wie dankbar sie für ihre Liebsten seien. Die Foo Fighters hätten sich vor 27 Jahren gegründet, um aufzuzeigen, welch heilende Kraft Musik habe und wie das Leben weitergehen könne. Dave Grohl hatte die Gruppe nach dem Suizid von Sänger Kurt Cobain ins Leben gerufen, mit dem er zuvor bei Nirvana musiziert hatte.

Seitdem haben die Fans eine weltweite Community aufgebaut, die der Band durch die schwersten Jahre half. "Ein Ort, an dem wir unsere Freude und unseren Schmerz, unsere Hoffnungen und Ängste miteinander teilen und durch die Musik in einen gemeinsamen Chor des Lebens einstimmen können", heißt es im jetzigen Statement der Band.

"Zu Tode erschreckt"

Ohne Hawkins wären sie nie zu der Band geworden, die sie in der Vergangenheit gewesen seien, sind sich Grohl und Co. sicher. Und ohne ihn würden sie auch künftig eine andere Band sein, erklären die Foo Fighters weiter - und deuten damit zugleich ihre bevorstehende Rückkehr an. "Wir wissen auch, dass ihr, die Fans, Taylor so viel bedeutet habt, wie er euch bedeutet hat. Und wir wissen, dass, wenn wir euch wiedersehen - und das werden wir bald - er im Geiste jeden Abend bei uns allen sein wird", heißt es.

Die Fans reagieren mit Erleichterung auf die Botschaft, dass die Foo Fighters auch ohne Hawkins weitermachen wollen. Viele hatten offenbar mit einem Auflösungs-Statement gerechnet. "Der Anfang der Nachricht hat mich zu Tode erschreckt", schreibt etwa eine Anhängerin und ergänzt: "Zum Glück ist es keine Abschiedsnachricht." Ein anderer Follower merkt an: "Danke, dass ihr euch entschieden habt, bei uns zu bleiben."

Viele Fans versichern, der Band auch ohne Hawkins die Treue halten zu wollen: "Wir haben versprochen: Wenn ihr zurückkommt, kommen wir auch zurück", schreibt einer von ihnen. "Wir wissen, dass es ohne Taylor nicht dasselbe sein wird, aber es ist ein neues Kapitel und Taylor wird immer bei uns und Teil unserer Foo-Community sein."