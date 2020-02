Neben ihren blonden Extensions sind auch die roten Krallen ein Markenzeichen von Daniela Katzenberger. Die trägt nun schon so lange falsche Nägel, dass sie sich selbst kaum an eine Zeit davor erinnern kann. Zum Glück gibt es aber noch ein Foto von einst.

Daniela Katzenberger ist bekannt für ihre blonde Mähne und die immer ein bisschen zu langen und knallig roten Fingernägel. Dass die nicht echt sind, wird sich jeder denken können, doch macht die 33-Jährige auch keinen Hehl daraus. Jetzt stellt sie sich sogar selbst die Frage, wann sie überhaupt zum letzten Mal ohne unterwegs war.

Ein Foto bringt die Antwort. Das zeigt die Katze vor 15 Jahren, und darauf trägt sie eine heute nicht mehr ganz moderne, randlose Sonnenbrille, ein schwarzes Trägershirt, ihre üblichen blonden Extensions, rosanen Lipgloss und ... in Farbe und Form natürliche Fingernägel. Dazu schreibt sie: "Habe vorhin überlegt, wann ich das letzte Mal so kurze, ungemachte Nägel hatte wie jetzt gerade ... vor f*cking 15 Jahren!" Auch ihren aufgemalten Augenbrauen auf dem alten Schnappschuss widmet sie noch besondere Aufmerksamkeit durch die Verwendung des Hashtags #fakeaugenbrauen, also "falsche Augenbrauen".

"Nageltante" gesucht

Dass sie die Nägel jetzt gerade wieder kurz trägt, ist allerdings keine freiwillige Entscheidung, wie aus einem Kommentar unter dem Post hervorgeht. Eine Userin fragt, woran es liegt, dass sie gerade keine gemachten Nägel habe, und die Katze antwortet: "Keine gute Nageltante auf Mallorca gefunden." Wenn es nach ihren Fans geht, sind die langen roten Krallen aber ohnehin nicht nötig, denn die meisten finden den natürlichen Look viel schöner.

Erst Ende Januar hatte sich Daniela Katzenberger über sich selbst mit einem anderen Throwback-Foto lustig gemacht. Dabei nahm sie die Augenbrauen auf die Schippe, die auch auf dem jetzigen Erinnerungsbild zu sehen sind. Sie postete eine Fotocollage, nachdem sie sich über den Trend der Block-Augenbrauen lustig gemacht hatte und ihre Fans sie darauf hinwiesen, dass sie in der Vergangenheit selbst ein Augenbrauen-Fail vorzuweisen hatte.