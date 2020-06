Vier Jahre sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nun schon verheiratet. Das feiert das Paar jetzt mit mehreren Knutschfotos in den sozialen Medien. Und die Katze lässt keinen Zweifel daran, dass sie sofort wieder "Ja" sagen würde.

Vor vier Jahren gaben sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis live im TV das Jawort. Zu ihrem Hochzeitstag erinnert sich die Katze gern noch einmal mit einigen Fotos an das Ereignis zurück.

Zum einen postete die 33-Jährige eine Foto-Slidshow von sich und ihrem 19 Jahre älteren Ehemann, und auf beinahe jedem einzelnen Bild küssen sich die zwei. Dazu schrieb die Blondine: "Alles Liebe zum 4. Hochzeitstag mein Schatz. Ob ich nochmal live im Fernsehen heiraten würde? Ja, auf jeden Fall!" Das begründete sie damit, dass man dann ein tolles Video davon habe, und das könnte man sich hinterher "so oft man will angucken, weil man an dem Tag sowieso vor Aufregung viele Dinge gar nicht mitbekommen hat". So sei ihr erst danach aufgefallen, dass sie auf dem Weg zum Altar ihren Brautstrauß vergessen hatte.

"Ohne Hilfe pullern"

Auch an die anschließende Party denke sie noch immer gern. "Wie klein meine Sophia war in ihrem pompösen Prinzessinnen-Kleid, diese mega Location, mein geliebter Costa, der diese wunderschöne Rede gehalten hat, und wie wir später zusammen auf der Party abgetanzt haben." Allerdings sei sie auch erleichtert gewesen, als sie nach "gefühlt 100 Stunden mein 20 Tonnen schweres Hochzeitskleid ausgezogen habe und wieder ohne Hilfe pullern konnte". Den Text schließt sie mit den Worten: "Jederzeit wieder."

Der zweite Post zum Hochzeitstag beinhaltet zwei Fotos. Einmal sieht man das Paar in Kleid und Anzug, wieder beim Knutschen. Das nächste Foto zeigt die heute vierjährige Tochter Sophie in dem von Katzenberger erwähnten Tüllkleid mit passendem Haarband.

Seit 2014 ist Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis, dem Sohn von Costa Cordalis, zusammen. Am 20. August 2015 kam Tochter Sophia zur Welt. Geheiratet wurde am 4. Juni 2016. Katzenbergers Fans konnten die Trauung im Rahmen der Dokusoap "Daniela Katzenberger - natürlich blond" live im Fernsehen mitverfolgen, moderiert von Jana Ina und Ehemann Giovanni Zarrella.