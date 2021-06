Lange rote Fingernägel, wasserstoffblonde Mähne, so kennt man Daniela Katzenberger. Kürzlich gibt die 34-Jährige in ihrer Reality-Doku auf RTLZWEI zu, von diesem Look inzwischen selbst genug zu haben und etwas verändern zu wollen. Das hat sie nun getan und präsentiert sich mit neuem Haupthaar.

Ihre langen, wasserstoffblonden Extensions, die roten Krallen und der ebenso rote Lippenstift sind im Laufe ihrer Karriere zu Daniela Katzenbergers Markenzeichen geworden. Wie ihre Fans in der aktuell bei RTLZWEI ausgestrahlten Reality-Doku "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" erfahren konnten, ist die 34-Jährige aber gar nicht mehr so glücklich mit ihrem Aussehen. Nachdem sie sich zuletzt die Brüste richten gelassen hatte, denkt sie schon seit einer Weile über eine Typveränderung nach. Nun hat sie sich tatsächlich eine neue Haarfarbe zugelegt.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Katze einen Vorher/Nachher-Vergleich. Auf dem Bild links sieht man sie in einer schulterfreien Blümchen-Bluse mit wasserstoffblonder Frisur, allerdings ohne Extensions. Daher reichen ihr die doch deutlich geschädigten Haare lediglich bis etwa zum Kinn. Rechts dann trägt sie dasselbe Outfit, doch nun gehen ihr die Haare wieder bis zur Taille. Das Neue daran: Das Weißblond ist einem natürlichen Blond mit dunklen Ansätzen gewichen. Dazu schreibt sie: "Vom Blondie-Sauerkraut zur Brownie-Superbraut".

Rote Nägel ebenfalls Geschichte

In der TV-Sendung sagte sie eben erst: "Mit 20 ist das cool mit den blonden Haaren, aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile out ist (...) Ich kann es nicht mehr sehen, genau wie die roten Nägel irgendwann. Ich konnte das nicht mehr sehen." Und schaut man genau hin, ist zu erkennen, dass auch die roten Nägel Geschichte sind. Zwar sind die noch immer lang, sind nun aber eher natürlich gestaltet. Sie trägt nun sogenannte French Nails.

"Ich wollte so eine brutale Milf werden, die wirklich mega gestylt auf dem Schulhof steht und ihr Kind abholt", sagte sie ebenfalls bei RTLZWEI. Milf steht für "Mother I'd Like To Fuck", also eine besonders heiße Mutter, und stammt aus dem Porno-Jargon. Allerdings sehe sie in Wirklichkeit "ganz schlimm aus". Manche Leute würden sie kaum erkennen.

Das ist nun womöglich vorbei, denn glaubt man den Kommentaren unter ihrem Post, zeigen sich die Menschen begeistert von ihrem veränderten Äußeren. Influencer Ricardo Simonetti schreibt beispielsweise: "Steht dir wirklich super", und auch "Shopping Queen"-Experte Guido Maria Kretschmer freut sich mit ihr und schickt gleich mehrere Herz-Emojis. Auch die Familie ist happy. Iris Klein, die Mutter der Katze, meint: "Ich liebe einfach deine Naturhaarfarbe am aller, aller liebsten."

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ist in Doppelfolgen jeweils mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Nach Ausstrahlung sind die Folgen außerdem 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.