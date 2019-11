Daniela Katzenberger ist bekannt für süße Kinderfotos, doch meist ist darauf ihre Tochter abgebildet. Gemeinsam mit ihrem Bruder schickt die 33-Jährige ihre Fans nun in die Vergangenheit - und die finden's toll.

Hasenzähne, strubbelige Haare und große Kulleraugen - ganz so sieht TV-Sternchen Daniela Katzenberger heute nicht mehr aus. Ihre Fans lässt die Katze auf ihrem neuen Instagram-Post an einem Stück Kindheit teilhaben - und auch ihr Bruder Tobias macht mit.

"...musste meinen Bruder über ne halbe Stunde bequatschen, sich über 30 Jahre später nochmal mit ner Puppe fotografieren zu lasse", schreibt Daniela Katzenberger zu ihrem Bild. Gesichtsausdruck, Outfit, und die Puppe als Accessoire: Die 33-Jährige hat einfach an alles gedacht. Den Fans gefällt das ungewöhnliche Bild, in den Kommentaren hagelt es Herz-Emojis.

Doch nicht nur die Art des Fotos ist etwas besonderes, auch die Besetzung gibt es so im Netz selten zu sehen. Tobias Katzenberger hält sich, ganz im Gegensatz zum Rest seiner Familie, lieber vom Rampenlicht fern. Warum das so ist, erklärt seine berühmte Schwester in einem Interview mit der "BILD"-Zeitung im Mai 2016 so: "Mein Bruder steht nicht so gerne im Vordergrund und führt kein Leben in der Öffentlichkeit. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera stehen. Aber wir sehen uns regelmäßig, wenn ich meine Familie besuche."

Mit ihren oft lustigen und selbstironischen Postings begeistert Reality-Stars regelmäßig ihre Instagram-Follower. Erst kürzlich postete sie ein "gruseliges" Halloween-Foto - ganz ohne Verkleidung.