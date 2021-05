Gerade läuft auf RTLZWEI eine Reality-Doku über das Leben von Daniela Katzenberger und ihrer Familie auf Mallorca. Während der Dreharbeiten unterzieht sich die Katze unter anderem einer Brust-OP. Nun präsentiert sie glücklich das Ergebnis des Eingriffs.

Bei RTLZWEI können die Fans von Daniela Katzenberger gerade das Leben der Blondine und ihrer Familie auf Mallorca verfolgen. Unter anderem hat sich der Reality-Star im Rahmen der Dreharbeiten für "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" unters Messer eines Beauty-Docs gelegt. Nun freut sie sich ganz ungeniert über ihre neue Oberweite.

Die Katze dankt dem Doc. (Foto: instagram.com/danielakatzenberger)

Während der TV-Ausstrahlung meldete sich die 34-Jährige am Abend auch per Instagram zu Wort. Dort postete sie in ihrer Story sowie auf dem Account selbst ein Vorher-Nachher-Foto und schrieb dazu: "So… Darf ich vorstellen: meine neuen Katzen-Berge. Boah Leute, ich kann euch echt nicht sagen, wie mega glücklich und gleichzeitig erleichtert ich bin. (...) Klar, hätte ich die Dinger auch so lassen können... Aber bitte, wem hätte ich damit einen Gefallen getan, wenn ich mich noch weitere Jahre unwohl in meiner Haut gefühlt hätte? Richtig! Niemandem! Mein Körper, meine Hupen, meine Entscheidung. Und ich kann euch sagen, es sind für mich nicht nur zwei neue Hammer-Möpse, sondern: neue Lebensqualität!"

Zur Operation nach Deutschland

Offenbar haderte die Katze also schon länger mit ihrer Oberweite. Seit sie mit der heute fünfjährigen Sophia schwanger war, die sie danach auch stillte, fühlte sie sich demnach nicht mehr wohl mit ihren Brüsten. In ihren Augen hatten sie leicht die Form verloren. Und so entschied sie sich für die Brust-OP, für die sie gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis extra nach Deutschland flog.

So glücklich Katzenberger mit dem Ergebnis auch ist, die Risiken eines solchen Eingriffs möchte sie dennoch nicht unter den Teppich kehren. "Ich sehe mich in der Pflicht, euch trotz meiner guten Erfahrung etwas Wichtiges mit auf den Weg zu geben", schreibt sie deshalb bei Instagram auch noch. "Bitte, bitte, bitte! Brecht so eine Entscheidung nicht übers Knie! Lasst euch Zeit, schaut euch mehrere Kliniken an, schreibt Leute bei Instagram an, die dort waren, macht Beratungstermine, hört auf euer Bauchgefühl, denn das täuscht euch nie. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht…denn die hängenden Brüste rennen euch ja schließlich nicht weg", rät sie ihren zwei Millionen Followern.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ist in Doppelfolgen ab dem 19. Mai jeweils mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Nach Ausstrahlung sind die Folgen außerdem 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.